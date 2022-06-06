Kastamonu Entegre 6 Kıtada 7 Bin Çalışanıyla; “Doğadan Hayata Köprü Kuruyor”

Ağaç bazlı panel sektöründe yarım asrı aşkın süredir üretim yapan ve gerçekleştirdiği yatırımlarla alanında dünyanın beşinci büyük üreticisi konumuna gelen Kastamonu Entegre, 24 Mart Perşembe günü Altunizade’deki genel merkezinde gerçekleşen buluşmada amaç çalışmasına ilişkin detayları paylaştı. Etkinlikte, şirketin kurumsal yönetim felsefesinin odağında yer alan “Doğadan Hayata Köprü” söylemi yönetim, pazarlama ve satış, insan kaynakları bağlamında ele alındı. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebi de amaç çalışmasını uzman gözüyle değerlendirerek kendi departmanlarındaki yenilikleri ve uygulamaları aktardılar.

YILDIZ: “AMACIMIZ DOĞANIN GÜZELLİKLERİNİ YAŞAM ALANLARINA TAŞIMAK”

‘Doğadan hayata köprü’ söyleminin Kastamonu Entegre’de emeği olan herkesin ortak sesi olduğunu belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, paydaşlarla kurdukları güçlü ilişki ile sektörlerinde dünyaya örnek olduklarını söyledi ve şirketin amacına dair şu bilgileri aktardı: “Belirlediğimiz rakamsal hedefe ulaştık ve sektörümüzde dünya beşincisi olduk. Ama bir şirketin amacı dünyanın en büyüğü olmak olamaz. Bizim amacımız en iyi yönetilen şirketlerden biri olmak. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde insan var. Kastamonu Entegre, tesislerinde üç neslin bir arada çalıştığı bir kurum. Doğru insan kaynakları politikaları sayesinde başarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Farkımız, tüm paydaşlarla doğru ilişkiyi kurabilmek. Bu anlamda sektörün en iyi örneği olduğumuzu düşünüyorum. Yurtdışına açılmamıza da bu farklılık neden oldu. Bugün dünyanın 6 ülkesinde 7 bin çalışanıyla büyük bir aileyiz. Türkiye’deki itibarımız neyse, yurtdışında da başarımızı aynı çizgide sürdürüyoruz.” Amaçlarının doğanın güzelliklerini yaşam alanlarına taşımak olduğunu hatırlatan Yıldız, kurumsal ilkelerinin ayrılmaz bileşeni olan sürdürülebilirliğe ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Hedefimiz doğadan sıfır kaynak kullanarak doğaya sıfır atık bırakmak. On yıl içinde tüm tesislerimizin çatılarını güneş paneliyle kaplamış olacağız.” Buluşmanın ilk oturumunda CEO Haluk Yıldız’a şef Ebru Baybara Demir ve mimar Nevzat Sayın eşlik etti ve doğadan ilhamla hayata geçirdikleri projeler üzerine sohbet ettiler.

DEMİR: “TAŞIYICISI OLDUĞUMUZ KÜLTÜREL BİLGİNİN PEŞİNDEN GİTMEYİ AMAÇ EDİNDİK”

Mardin’in ünlü restoranı Cercis Murat Konağı ve “Topraktan Toprağa” adlı sürdürülebilir tarım projelerinin yaratıcısı şef Ebru Baybara Demir, insanların en iyi bildiği şeyi ekonomiye dönüştürmenin başarıya ulaşmada en önemli etken olduğunu vurguladı. Bugün dünyadaki pek çok yer gibi ülkemizin bitki demografisinin de değiştiğine ve çiftçilerin topraklarını giderek kaybettiğine dikkat çeken Demir, “Geleneği okumayı bilmiyoruz. Taşıyıcısı olduğumuz kadim kültürel bilginin peşinden gitmemiz, toprağı iyileştirmemiz lazım. Biz bunu bir amaç haline getirdik. Atık sebze ve meyveleri dönüştüren bir sistem kurduk. Böylece hem tarımda sulama ihtiyacını üçte bire indiriyor hem de çiftçilerin gübre ihtiyacını karşılıyoruz. Gelecek için doğayla birlikte çalışmamız lazım” şeklinde konuştu. Sayın: “Hızlı, çok ve fazla yapı yapmak yerine, onu iyileştirecek altyapıyı hazırlayabilmeliyiz” Doğadan hayata köprü olmayı mimar gözüyle değerlendiren Nevzat Sayın da konu yapı olduğunda geleneğin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Bizden önce var olan şeylerin değerini bilmeliyiz. Coğrafya ötekini anlamak demek. Öncelikle iklimi anlamalı, o iklimin yapılarını üretmeliyiz. İnsan merkezli düşünce yerine, evrendeki tüm varlıkların eşit hakka sahip olduğunu savunabildiğimiz noktada çok şey değişir” dedi. Amaç buluşmasının ikinci oturumunda, Global Satış ve Pazarlama Direktörü Cahit Akyıldız ve Global İnsan Kaynakları Direktörü Selim Çelebi söz alarak, amaç çalışmasının kendi departmanlarındaki yansımalarını aktardı.