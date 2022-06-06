Iveco Bus, 3 Aracını Busworld Türkiye’de Görücüye Çıkarttı

Bir Iveco Group markası ve yolcu taşımacılığında yenilikçi çözümleriyle sürdürülebilir hareketlilikte Avrupa’da ana oyunculardan biri olan IVECO BUS, 26 – 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen BUSWORLD Türkiye’de üç aracını sergiledi. 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren IVECO BUS, kararlı bir biçimde küresel faaliyetlerini genişletiyor. Marka, yolcu taşımacılığı konusunda şehir içi otobüslerden şehirlerarası otobüslere, tur otobüslerinden minibüslere kadar tam bir ürün yelpazesi sunuyor. IVECO BUS, taşımacılık sektöründe hem kamu hem de özel girişimlerde süregelen sinerjiyi destekliyor ve sürdürülebilir hareketlilik ile alternatif yakıt ve çekiş sistemlerinin eksiksiz biçimde yer alacağı düşük karbonlu toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesine bağlılığını vurguluyor. Gelişmiş güç aktarım teknolojilerinde dünya lideri FPT Endüstriyel’i de içeren ve küresel bir organizasyon Iveco Group’un bir parçası olan IVECO BUS, tüm ürün gruplarında üretim yapan ender üreticilerden. Dünya genelinde satışı yapılan IVECO BUS, Avrupa’da yüksek bir pazar payına (2021’de %22,3) sahip ve Güney Amerika ile Afrika’da da büyümeye devam ediyor. Doğal gaz pazarında %40 pazar payına ulaşan ve 2019 – 2021 arasında elektrikli otobüs üretiminde iki kat artış ile Avrupa’daki liderliğini gösterme fırsatı bulan IVECO BUS yalnız Türkiye’den değil, düşük ve sıfır salınımlı otobüs pazarının büyüdüğü Orta Asya ve Kafkaslardan da ağırladığı ziyaretçileri dikkate alarak BUSWORLD Türkiye’ye katılmayı seçti.

GENİŞ SERVİS AĞI BULUNUYOR

IVECO BUS’ın ürün yelpazesi, markanın; yüksek performanslı, güvenilir ve sürdürülebilir çözümleri her türlü göreve uyarlayabilmesinin yanı sıra geniş servis ağı ve düşük işletme maliyetlerini de mükemmel biçimde yansıtıyor.