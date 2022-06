“Erken çocukluk eğitimi, doğru başlangıçlar için önemli”

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, erken çocukluk dönemi dediğimiz 0-6 yaş dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erken çocukluk dönemi yaşantılarının ileriki yaşların temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Belma Tuğrul, okul öncesi eğitime dikkat çekerek okul öncesi eğitimiyle ilgili tereddütleri bulunan aileler için dikkat çeken bilgiler verdi. Her çocuğun okul öncesi eğitimden geçmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Tuğrul, önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Belma Tuğrul’un açıklamalarından bazı başlıklar şu şekilde:

“ÇOCUKLAR, OYUN İLE DÜNYAYI TANIRLAR”

Erken çocukluk dediğimiz 0-6 yaş dönem, büyüme gelişme ve eğitim süreçlerini içeriyor. Bu dönemin en önemli kazanımı, çocuklarda temel güven duygusunun inşası. Yaşamın ilk yıllarında temel gereksinimlerinin zamanında ve yeterince karşılanması, çocukların hayata güçlü ve güvenle başlamasına neden olur. Erken çocukluk eğitiminin olmazsa olmazı ise, dünyayı ve kendini keşfetme aracı olan oyun. Oyun, çocuğun anadili ve bu dili kullanarak, büyür, gelişir ve öğrenir.

ANAOKULUNUN ÖNEMİ

Her çocuk mutlaka ilkokula başlamadan en az bir yıl anaokuluna gitmeli. Her çocuğun çocukluk anıları içinde anaokulu anısı olmalı. Günümüzde erken çocukluk eğitiminin önemi, her gün daha çok anlaşılıyor ve ailelerin çocuklarını anaokuluna gönderme oranı artıyor. Anaokulu kurumsal bir eğitim süreci demek. Erken çocukluk eğitimi, çocuk doğduğu andan itibaren başlar. Bu nedenle evde anne baba eğitim desteği ve kurumsal bebek gelişim destek merkezleri de önemli. Anaokulu, çocuğa farklı bir sosyal öğrenme ortamı sunar. Çocuk dostu etkinlikler sayesinde çocuklar, bilgi beceri ve alışkanlıklarını geliştirirler. Bu ilk öğrenmeler; çocukların olumlu okul, öğrenme ve öğretmen algılarını etkiler. Erken çocukluk eğitimi, özellikle koşulları elverişsiz ailelerin çocukları için dil, sosyal, duygusal ve zihinsel becerilerinin gelişmesi için üst düzeyde yarar sağlar.

OKUL SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ailelerin anaokulu seçerken, sadece kendilerinin hayal ettiği değil de çocuklarının doğası, ilgileri ve gereksinimleriyle uyumlu özelliklere odaklanması doğru olacak. Anaokulu seçerken sorulması gereken bazı sorular şunlar:

•Çocukların hareket etme gereksinimini karşılayabilmek için okul içinde dış mekânda yeterli alan var mı?

Burası çocukların ilgisini çekecek gelişimsel olarak gereksinimlerini karşılayacak özellikler taşıyor mu?

•Çocukların oyun oynama gereksinimlerinin önemsendiğinin kanıtları nelerdir?

•Sizin anaokulunuzu seçenler neden sizi seçiyorlar sizce?

•Çocukların okuma alışkanlıklarını desteklemek için neler yapılıyor?

Örneğin okulda kütüphane var mı? Kütüphane uygulamaları nelerdir?

•Çocukların gelişimleri nasıl izleniyor, bu süreçte aileler nasıl bilgilendiriliyor?

•Okulun öğretmenlerini hangi özelliklerine göre seçiyorsunuz?

•Öğretmenlerin eğitimi ve gelişimini desteklemek için onlara nasıl olanaklar sunuyorsunuz?

•Çocukların okula koşa koşa gitmesi için hangi uygulamalarınıza güveniyorsunuz?

•Farklı özellikler gösteren, özel gereksinimli çocukların kabulü ile ilgili kapsayıcı uygulamalarınız nelerdir?

•Okul dışı öğrenmelerle ilgili okulunuzun fark yarattığını düşündüğünüz uygulamalarınız var mı?

•Okulun sosyal fayda sağlayacak toplum temelli katılım çalışmaları var mı?