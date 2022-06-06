Davos zirvesine sunulan önemli rapor: “Turizmin kalkınmadaki rolü artacak”

Dünya’nın en önemli siyasi ve ekonomi konularının ele alındığı Davos Zirvesi, pandemi dolayısıyla verilen iki yıllık aradan sonra bu yıl gerçekleştirildi. Zirveyi düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’in Euromonitor International işbirliği ile Davos Zirvesi için hazırlanıp dağıtılan raporda turizm ele alındı. Açıklanan raporda turizme yalnız ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelir açısından bakılmaması gerektiğine işaret edilerek, seyahat endüstrisinin ülkelerin gelişme ve kalkınmasındaki rolünün de önemli olduğu belirtiliyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde rapor kapsamında seyahat endüstrisinin ülkelerin sosyal gelişme ve kalkınmalarındaki rolünü ölçen 117 ülkeyi verilerden oluşturulan kapsayan Tourism Development Index’inin de yer aldığı belirtiliyor. WEF’in 15 yıldan beri iki yılda bir Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi (TTCI) adıyla yayınladığı çalışma bu yıl Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI) adıyla yayınlandı.

TURİZMİN KÜRESEL KALKINMADAKİ ROLÜ

Beş ana başlık altında 112 konu ve alan ile ilgili verilerden oluşturulan TTDI endeksi seyahat endüstrisinin uzun vadeli büyümesini sürdürülebilir ve esnek bir şekilde geliştirme çabalarını desteklemek için her ülkenin güçlü yönleri ve kalkınma alanları hakkında bilgiler sağlıyor. Bu özelliği ile endeks yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde uygun politika ve eylemleri formüle etmek için çok paydaşlı diyalog için zemin hazırlıyor. Çalışma ile ilgili bilgi veren Euromonitor Uluslararası Kalkınma Küresel Direktörü Stefan Medina, “Pandemi ve etkisi, seyahat endüstrisi sektörünün küresel bağlantı ve kalkınmadaki hayati rolünü gösterdi. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda seyahat endüstrisi paydaşlarının sektörü daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirecek stratejiler geliştirmesi çok önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

GENİŞ YELPAZEDE İŞBİRLİĞİ

Medina şöyle devam etti: “Çalışmanın 2021 sonuçlarının ortaya koyduğu gibi, bu tür herhangi bir girişim kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım gerektirecektir. Daha iyi bir seyahat endüstrisi ekonomisi yaratmak, yalnızca altyapıyı geliştirmek veya uygun fiyatlandırma sunmakla ilgili değildir. Aynı zamanda daha iyi sağlık ve hijyen koşulları yaratmayı, doğal kaynakların korunmasını ve sektörün bağlı olduğu işgücünün eğitim ve sosyal korumaya erişimini sağlamayı da içerir. Bu, sektör ve sektör dışı iş, işveren ve çalışanlar, turizm ve sağlık bakanlıklarından yerel yönetimlere, çevre ve koruma grupları ve uluslararası kuruluşlara kadar çeşitli devlet kurumlarının aktif katılımını ve koordinasyonunu gerektirmektedir. Pandemi süresince, genellikle koordine olmayan seyahat kısıtlamaları ve sağlık protokolleri, bu tür bir işbirliğinin zorluğunu ve gerekliliğini ortaya çıkardı. Giderek karmaşıklaşan ve teknolojinin etkin hale geldiği bir ortamda, gelişen ekonomilerin, çalışanların ve KOBİ’lerin geride bırakılmamasının sağlanması hayati önem taşıyacak.” Bunlar zor olsa da, seyahat endüstrisi sektörünün son birkaç yılda gösterdiği esneklik ve adaptasyon, sektör paydaşlarının duruma ayak uydurabilecek kapasitede olduğunu da gösteriyor.