Alnus Yatırım Satış Ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Seda Atasaygın: 'Finansal Sürdürülebilirdik Önceliğimiz'

Alnus Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Seda Atasaygın, fırmanın kuruluşu ve hizmetleri ile ilgili olarak Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

Alnus Yatırım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Seda Atasaygın, Ekovitrin Dergisi Haber Merkezi’nden Ali Karabaş’a hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Alnus Yatırım’ın kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Bu arada ekibinizden de bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple bu çalışmaları sürdürüyorsunuz? Alnus Yatırım’ın hikâyesi 2014 yılında Türkiye’nin lider kurumlarının başında gelen Altınbaş Holding’in kurucularından Nusret Altınbaş’ın öncülüğünde başlamıştır. 1990 yılından beri sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Sardis Menkul Değerler’in satın alınıp ödenmiş sermayesi arttırılarak, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş unvanını almıştır. Alnus Yatırım, başkanımız Nusret Altınbaş’ın “güvenilir, ilkeli ve kusursuz hizmet almak tüm yatırımcıların hakkıdır” mesajından yola çıkarak, uzun yıllardır sermaye piyasalarında faaliyet gösteren geniş yetkili aracı kurumdur.

ZİNDE VE MUTLU ÇALIŞAN…

“Başarı ekip işidir” felsefesine inanan bir yönetici olarak, Alnus Yatırım’ın başarısını “zinde ve mutlu çalışan” politikasıyla sürdürmekteyiz. Kurumumuz; adaptasyonu, performansı, yetkinliği ve farkındalığı yüksek yaklaşık 70 çalışandan oluşan satış ekibiyle, Ankara, İzmir, İstanbul, İzmit, Bodrum, Aydın, Adana ve Edremit başta olmak üzere yatırımcılarına Türkiye’nin her yerinden ulaşabilir imkanlar sunmaktadır. Genişleyen ekibimizde özellikle yeni mezun olmuş genç arkadaşlarımıza yer vererek, sermaye piyasalarına yetkin, uzman ve genç meslektaşlar yetiştirmekteyiz. Hisse senedi, vadeli işlemler, türev ürünler, borçlanma enstrümanları, forex, tahvil, Euro Bond gibi geniş ürün çeşitliliğimiz ile; halka arz, araştırma ve kurumsal finansman, yatırım danışmalığı gibi yatırımcılarımıza yönelik hizmetlerimizle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda, en hızlı emir kanallarını kullanarak, yatırımcılarımızın yatırım kararlarına aracılık etmekteyiz.

Dijital onboarding sistemini hayata geçirdiniz, bize biraz bu konudan bahsedebilir misiniz? Yatırımcılara sağladığı avantajlar nelerdir?

Alnus Yatırım olarak dijitalleşme ve finansal sürdürülebilirlik en önemli önceliğimiz. Yatırımcılarımızın dijitalleşen reflekslerini önemsiyoruz. Bu bağlamda ‘’Uzaktan Müşteri Edinimi’’ (Dijital Onboarding) ile dakikalar içinde hesap açabiliyoruz. Islak imza prosedürlerinin kaldırıldığı, şubeye gitmeye gerek kalmadan, beklemeden, kargo ve kurye takibi yapmadan “Görüntülü Hesap” uygulamamız ile çok kolay ve güvenilir bir şekilde yatırım hesabı açılarak yatırım sürecine başlanabilir. Bu dijital dönüşüm ile yatırımcılarımız dilediği yerde müşteri temsilcimiz ile görüntülü görüşme sağlayarak yatırım hesabı açabilir. Yatırımcılarımızın yatırım süreçlerinin kesintiye uğramaması ve teknolojinin kullanılarak finansal sürdürülebilirliğin sağlanması en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Yatırım süreçlerinde kesintisiz müşteri deneyimi için dijital dönüşümün gerekliliğine inanıyoruz.

Döviz kurlarında ve ekonomideki dalgalanmalar hizmetlerinizi nasıl etkiliyor? Özellikle son dönemde kripto yatırımcıları büyük bir darbe yedi, sizin Alnus Yatırım olarak kripto yatırımcılarına tavsiyeleriniz olacak mı?

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve bunun enflasyon üzerinde yarattığı baskı, yatırımcıları enflasyona karşı yatırımlarını korumak adına, yeni arayışlara itti ve bu süreçte en önemli adres borsa oldu. 2021 yılının son çeyreğinden itibaren borsaya artan ilgi ile beraber, yatırımcı sayımızda da artış yaşandı. Tabii hem küresel çapta hem de içeride yaşanan enflasyon ve ekonomik belirsizlik, piyasalarda volatilitenin yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu risk ve belirsizlik ortamında yatırımcıların profesyonel destek alma konusunda daha istekli olduklarını görmekteyiz. Bu da bizim gibi yatırım danışmanlığı hizmeti veren kurumları ön plana çıkarmış durumda. Kripto cephesi, merkeziyetsiz yapısı ve sadece güvene dayanan kurum-yatırımcı ilişkisi nedeniyle bu volatil ortamdan çok fazla etkilenmiş durumda. Bu doğrultuda yatırımcılara, kendi risk profillerini algılamalarını, yatırım yapılacak coin ile ilgili hizmet sağlayıcı ve teknolojileri çok iyi araştırmalarını önerebilirim.

Mesleklere özel yeni kampanyalarınız mevcut, bu konudan bahseder misiniz?

Sermaye piyasalarında değişim ve dönüşümü son derece hızlı yaşadığımız bu dönemde, yatırımcılarımızın farklılaşan ihtiyaçlarına adaptasyon sağlamak önceliğimiz. Meslek gruplarına yönelik kampanyalar üreterek ihtiyaçlara yanıt veriyoruz. En yakın dönemde hukuk alanında çalışanların sermaye piyasalarındaki ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım süreçlerini kolaylaştırıp, yanlarında olmak istedik. Hukuk alanında çalışanların “sermaye piyasalarındaki aracı kurumları olma” hedefimizden yola çıkarak yeni bir kampanya başlattık. Bu kampanya ile yatırımcılarımıza uygun komisyon oranı, avantajlı yatırım fırsatları ve ücretsiz olarak teknik analiz eğitim desteği vermekteyiz.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mıdır?

Finansal aracı kurum olarak hem süreç odaklı hem de müşteri odaklı bir yapıya sahibiz. Yatırımcılarımızın çözümlerle, fırsatlarla donatılması gerektiğine inanıyoruz. Finansal hizmet, performans konusunda öncü olmayı hedefliyor, finansal katılımı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir kalkınmanın yakalanmasında sermaye piyasalarının gelişmesinin önemine inanıyoruz. Yatırım stratejilerimiz ve iş yapış modellerimizde, ürün ve hizmetlerimizde, karar alma mekanizmalarımızda ve müşteri deneyimlerimizde dijital dönüşümü uyguluyoruz. Sürekli yenilenen yoğun teknolojik alt yapımız, genişleyen hizmet ağımız ve dinamik müşteri odaklı artan insan kaynağımız ile sermaye piyasalarında değer yaratmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımıza yatırım sürecinin her noktasında değer yaratmayı birinci öncelik olarak görmeyi sürdüreceğiz.