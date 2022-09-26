TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINI SİYAHA DÖNÜŞTÜRDÜ ‘AJO 37400’ MARKASIYLA İHRACAT YAPIYOR

HABER: SİNAN SAYGI

Güney Kore’ye yaptığı bir iş seyahatinde siyah sarımsakla tanışan Girişimci Murat Ilıman, seyahat sonrası bu değişik ürünü Türkiye’de üretme kararı aldı. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen meşhur beyaz sarımsakları fermantasyon sürecinden geçiren Murat Ilıman, ‘Ajo 37400’ markasıyla siyah sarımsakları üretmeyi başardı. İlk aşamada İngiltere, Almanya, İskandinav ülkeleri ile ABD ve Katar’a ihracat yapan Murat Ilıman, adeta şifa kaynağı olan siyah sarımsakları her kıtaya ulaştırmayı hedefliyor. ‘Ajo 37400’ Markası Kurucusu Murat Ilıman, markanın kuruluş öyküsünü, siyah sarımsak hakkında bilinmeyenleri, başarısının sırlarını ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı. Murat Ilıman, ‘Ajo 37400’ markasının ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı: “Uzakdoğu’da siyah sarımsak oldukça popüler bir ürün. Bir iş için gittiğim Güney Kore gezisinde faydası saymakla bitmeyen bu ürünle tanıştım. Biz yıllardır beyaz sarımsağı biliyoruz, siyah halini görünce epey bir şaşırmıştım. Bu konuda araştırmalara başladım. Doğal antibiyotik olan sarımsak Taşköprü’de yetişiyor ve oldukça da popüler bir durumda. Bu durumu katma değerli bir hale getirerek, uzun süren fizibilite araştırmalarım sonrası markayı kurarak harekete geçtik.”

“SARIMSAĞIN KATMA DEĞERLİ HALİNİ DÜNYADA TANITACAĞIZ”

Yavaş adımlarla sağlam bir şekilde büyüdüklerini söyleyen Murat Ilıman, “Amacımız Taşköprü sarımsağının katma değerli halini dünyada tanıtmak ve ülkemize de önemli bir gelir kapısı oluşturmak. Sınırlı sayıda üretildiği için ilk aşamada şu an İngiltere, Alman, İskandinav ülkeleri ile ABD ve Katar’a ürün veriyoruz. Hedef tabii ki her kıtada Ata tohumu olan lezzetimizi sunmak” dedi. Murat Ilıman, Kastamonu sarımsağında gerçekleştirdikleri fermantasyon süreciyle ilgili olarak, “Siyah sarımsak, bildiğimiz sarımsağın 60-90°C aralığında ve 60 güne kadar, özel cihazlar içerisinde bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilir. Bu süreçte biz herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Siyah sarımsağın rengi, kokusu ve tadı bu süreçte değişkenlik göstermeye başlıyor.

Sarımsakta bulunan Allisin, fermantasyon esnasında sadece siyah sarımsakta bulunan S-Allilsistein maddesine dönüşüyor ve bu madde, yüksek antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini desteklerken, hücreleri hastalığa karşı koruyor ve yaşlanmayı da yavaşlatıyor. Yüksek enerji veriyor, vücuttan toksik madde atılımını destekliyor ve doğal bağışıklık hücrelerimizin daha güçlü olmasını sağlıyor” diye konuştu. Murat Ilıman, başarısının sırlarını ise şöyle özetledi: “Başarılı bir girişimci olmak için biraz cesaret ve özgüvene ihtiyaç var. Bu vesile ile de genç girişimcilere birkaç öneride bulunmak isterim. Öncelikle fikrinizin uygulanabilir olması çok önemli. Bunun için analiz ve planlama olmazsa olmazların başında gelir. En azından tecrübeli olduğunuz bir alanda girişim yapmak sizi bir adım öne çıkartır, eğer tecrübeniz yoksa mutlaka profesyonel anlamda destek almanızı öneririm. Gerçekçi bir plan hazırlamak ve bunu hayata geçirmek sizi başarıya götürecek. İkna kabiliyeti, bütçeyi doğru yönetmek, hatalardan ders çıkarabilme, meraklı ve araştırmacı bir ruh size başarı basamaklarını daha hızlı çıkmanıza neden olacak.”