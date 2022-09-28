MAHER HOLDİNG SİGORTA GRUBU BAŞKANI AHMET YAŞAR'DAN EKOVİTRİN'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Her yıl istikrarlı bir büyüme performansı sergileyen Maher Holding Sigorta Grubu, 2022 yılı Haziran ayı itibariyle aktif büyüklüğünü 7 milyar TL’ye ulaştırdı. Prim büyüklüğünü 2,5 kattan fazla artıran Maher Holding Sigorta Grubu, yüzde 3,5 pazar payıyla toplam üretim sıralamasında ilk 8 arasında yer alıyor. Maher Holding Sigorta Grubu başkanı Ahmet Yaşar, sigorta sektöründe ulaştıkları büyüklüğü, sundukları hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Grubunuzun sigorta sektöründe ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Maher Holding Sigorta Grubu, her yıl emin adımlarla istikrarlı bir büyüme gösteren bir sigorta grubu olarak, sektördeki varlığını her geçen gün daha da artırıyor. 2022 yılı Haziran ayı sonuçları itibariyle sigorta grubumuzun aktif büyüklüğü 7 milyar TL’ye ulaşırken bu rakam 2021’de 3,9 milyar TL’ydi. Sigorta prim üretimi olarak baktığımızda ise 2022’nin ilk yarısı itibarıyla 2,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren Maher Holding Sigorta Grubu’nun bir önceki yıl aynı dönem üretimi 998 milyon TL idi. Söz konusu dönemde prim büyüklüğünü 2,5 kattan fazla artıran sigorta grubumuz yüzde 3,5 pazar payıyla toplam üretim sıralamasında ilk 8 arasında yer alıyor.

“EĞİTİME ODAKLANAN BİR ŞİRKETİZ”

Şirketleriniz açısından ayrı ayrı baktığımızda sigorta sektöründe 2022 yılının ilk yarısında sergilediğiniz performansı özetler misiniz?

Mali açıdan değerlendirdiğimizde; 2021 yılının ikinci çeyreğinde satın alıp 2022’nin başında taşındığımız “Şehrin Yıldızı” Quick Tower ile hızlı bir yatırım ivmesi yakaladık. Quick Sigorta’nın 31 Aralık 2021’de 3 milyar TL olan aktif büyüklüğü, 2022 yılının ilk yarısında 5,3 milyar TL’ye ulaştı. Öz sermayemiz ise; Aralık 2021 dönemine göre yüzde 100’e yakın bir büyüme ile 1 milyar TL’yi geçti. Bu açıdan baktığımızda da sermayesi ve aktifi itibariyle tek başına ilk 10’da yer alan güçlü bir şirketten söz edebiliriz. Corpus Sigorta ise 31 Aralık 2021’de 901 milyon TL olan aktif büyüklüğünü, 2022 yılının ilk yarısında 1,7 milyar TL’ye ulaştırdı. Öz sermayesi ise; Aralık 2021 döneminde 179 milyon TL’den 307 milyon TL’ye çıkardı. Aynı dönemde Corpus Sigorta, 750 milyon TL toplam prim üretimiyle sektör ortalaması olan yüzde 10,28 reel büyümenin 7 kat üzerinde yüzde 76 reel büyüme gerçekleştirdi. Öte yandan sigorta grubumuzun nüvesini oluşturan Quick Sigorta’nın sektörde beşinci yaşını kutladığımız bu yıla birçok yenilik sığdırdık. Yılın ilk ayında SEDDK tarafından meclise sunulan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM tarafından kabul edilmesi ardından, bir yeniliğe daha imza atıp ilk elektronik kefalet sigortamızı 3 Ocak 2022 tarihinde düzenledik.

Yine 2022’nin ilk çeyreğinde yeni ürünümüz Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın lansmanını yaptık. “İyi Fikir” konsepti ile tasarlanan ve şehrin en iyi hastanelerinde tedavi imkânı sunan bu ürün; Ömür Boyu Beklemeden Yenileme Garantisini müşterileri ile 1. yılın sonunda buluşturan ilk ve tek ürün olma özelliği taşıyor. Finanstan sağlığa geniş ürün yelpazesi ile hem acentelerine hem de müşterilerine dokunan Quick Sigorta’nın, finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğu Quick Finans’ın faaliyet izninin de geldiğini ve ilk ürünlerini piyasaya sürmek için geri sayımda olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda QPay ödeme sistemleri şirketimizin de faaliyet iznini almış olacağının haberini de buradan vermek isteriz. Sosyal sorumluluk projelerimizle de sektöre ve ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Heybeliada Su Sporları Kulübü Yelken Takımları ile Galatasaray Kürek Takımı’nın sponsoruyuz. Alanya’da inşaatı biten Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun yeni öğretim yılının başlangıcında açılışını yapacağız. Eğitime odaklanan bir şirketiz.

AGENT DEĞİL ACENTE PROJESİ

Sigorta sektöründe sunduğunuz hizmet ve çözümlerden kısaca bahseder misiniz? Şirketlerinizi sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Quick Sigorta’yı öne çıkaran en önemli özellik her aşamada pratik çözüm üretmek ve dijitalleşmenin tüm kolaylıklarından faydalanmak. Müşteri ve acentenin deneyimlerini önemseyen geliştirmeler yaptığımız için de fark yarattığımızı düşünüyorum. Agent Değil Acente projemiz özellikle pandemi döneminde sunduğu “Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz” uygulaması ile müşterileri acentelerimiz ile buluşturdu. Ayrıca “Agent Değil Acente” projesinin dünyadan ilgi görmesi nedeniyle Japonya’nın en büyük sigortacılık kuruluşlarından Dai-ichi Life’ın bizimle iletişime geçmesi gibi heyecan verici gelişmeleri de es geçmemek lazım. Corpus Sigorta ise giderek dünyada da benimsenen bir yaklaşımın öncüsü olarak “Önleyici Sigortacılık” konseptinin uygulayıcısı ve endüstriyel sektörler başta olmak üzere enerji, sorumluluk, lojistik, denizcilik gibi sektörlerin sigortacılıkta ana çözüm ortağı.

“YILLIK HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNDE SEYREDİYORUZ”

Kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Quick Sigorta tarafında, günümüzün en büyük sorunlarına çözüm getiren siber sigortalar, finansal sigortalar, KOBİ’lere pratik çözümler üreten sigortalar ile tamamlayıcı sağlık sigortaları gibi güçlü olduğumuz alanlarda sektördeki payımızı artırmayı hedeflerken, Corpus Sigorta’da endüstriyel ticari alanlarda önleyici sigortacılık vizyonumuzla risk ve tazminat yönetimi çözümlerine odaklanıyoruz. Geleceği öngören misyonumuz ile daha fazla sosyal teknolojik yatırımlar yapmak da hem kısa hem de uzun vadede önceliğimiz. Maher Holding Sigorta Grubu’nda yıllık hedeflerimizin üzerinde seyrediyoruz. Hedefimiz maliyetleri olabildiğince yönetmek ve şirketlerimizin uzun vadede poliçe arz güvenliği konusunda süreklilik sağlayan şirketler olma vizyonunu devam ettirmek. Ayrıca kuruluşumuzdan itibaren finansal bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. Bunun ilk ayağı Quick Finans’tı, zamanı geldi ve faaliyet izni alarak başladık. Ödeme sistemleri şirketimiz QPay için geri sayımdayız. Avrupa’da konumlanma da daha önceden dillendirdiğimiz hedeflerimizden. Bu hedeflerimizi zamana yayıp uygun iklim oluşunca hayata geçireceğiz. Yıl içerisinde başka sürprizlerimiz de olacak.