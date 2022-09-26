LOJİSTİK SEKTÖRÜ, 20 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), hizmetler sektörünün ihracatının artması ve sektörlerin gelişmesi amacıyla bünyesindeki 10 alt sektör için düzenlediği sektörel çalıştaylara devam ediyor. Birlik bu kapsamda, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri çalıştayının 2’ncisini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompeksi’nde gerçekleştirdi. HİB’in yaptığı strateji toplantıları doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörüne sağladığı desteklerin anlatıldığı toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda; sektördeki sürücü problemi nedeniyle geçici mesleki yeterlilik ile kalıcı çözümler üretmeden taşıma belgesindeki indirime, AB Yeşil Dönüşüm Programı’nın öneminden RO-RO kullanımının teşvik edilmesine, transit taşımacılığa verilen desteklerden AB ve Asya pazarındaki fırsatlara kadar tüm sektörel konular ele alındı.

11 BİN 500 SÜRÜCÜYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Taşımacılık sektörünün dinamik bir sektör olduğunu ifade eden Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, “Yaşanan gelişmelere ayak uydurmak ve önlemleri almak gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sektördeki tüm paydaşlarımız ve diğer kamu kurumlarıyla bir araya gelerek, çalıştaylar yapıp bu çalıştayların sonuçlarına göre gerekli düzenlemeleri yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. Tüm dünyada yaşanan bir sürücü sorunu olduğundan bahseden Boz, “Bugüne kadar 11 bin 500 sürücüye mesleki yeterlilik belgesi verdik. Bu sayede bu sürücülerimiz çalışmalarına sorun yaşamadan devam edebilecek. Bu geçici çözümü kalıcı hale getirebilmek için tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

20 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENİYOR

2021’de 6 trilyon doları yakalayan küresel hizmet ticaretinin, 2022’de 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği belirten Baykara, küresel talebin yeniden canlandığı bir dönemde dünya hizmet ticaretinden daha fazla pay almayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu noktada, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektörünün önemine vurgu yapan Baykara, “Merkez Bankası’nın verilerine göre, Ocak-Mayıs 2022 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 66,4 artışla 26 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirildi. Yine bu dönemde yaklaşık 10,9 milyar dolar tutarında hizmet ticareti fazlası sağladık. Taşımacılık hizmetlerimiz yüzde 59 oranında ciddi bir artış kaydetti” dedi. “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız ve Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü de sektörümüze katkı sunan çalışmaları hayata geçirmiştir” diyen Baykara, şöyle devam etti: “Açıklanan bu desteklerle sektörümüz ilk defa mal ihracatı yapan sektörler gibi önemli desteklere kavuşmuş olacak. Geçtiğimiz yıl 12,6 milyar dolar ihracat yapan sektörümüz açıklanan desteklerle 20 milyar dolar ihracat seviyelerine daha hızlı ulaşacak.”

“TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULDU”

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer ise, çok kısa sürede 3 bine yakın üye sayısına ulaştıklarını söyleyerek, “Birliğimiz kurulduktan sonra 3 talebimiz olmuştu. Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanlığımız nezdinde karşılık bulan isteklerimiz neticesinde önce bakanlık bünyesinde sadece hizmet sektörü için oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve sonrasında kendine ait bir genel sekreterlik çatısına kavuşan birliğimiz, sonrasında da mal ihracatçı sektörler gibi teşvik mekanizmalarına sahip oldu. Bize duyulan güven doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.