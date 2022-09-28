İAÜ’DEN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Proje kapsamında Elazığ depremi sonrasında evleri hasar gören 50 depremzede öğrenciye yönelik beceri geliştirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik oyunlar ve interaktif etkinlikler düzenlendi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi Arş. Gör. Zeynep Türk yürütücülüğünde, ‘Doğada Bilim Yapıyorum - 2’ projesi Elazığ Bilim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Elazığ depremi sonrası evleri ağır hasar gören ve 10-12 yaş arası 50 depremzede öğrenciye yönelik 7 gün süren proje kapsamında STEM, ekoloji, astronomi, sanat, spor, oyun-hareket, ve müzik alanlarında sorgulama becerilerini geliştirecek bilimsel çalışmalar, deprem farkındalığına yönelik oyunlar ve doğayı gözlemlemelerini sağlayacak argüman odaklı interaktif etkinlikler, Elazığ Bilim Merkezi binasında ve Elazığ Özel İdare Sivrice Kamp alanında yapıldı.

TÜBİTAK Projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, proje kapsamında Elazığ depreminden etkilenen çocukların özellikle seçildiğini belirterek, “Proje kapsamında astronomi atölyesi başta olmak üzere uçak atölyesi, oyun atölyesi gibi farklı atölyeler var. Biz çok mutluyuz. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz böyle TUBİTAK projelerine. Buraya belki daha sık geleceğiz” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topaslan ise proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Elazığ Bilim Merkezi ve Elazığ İl Özel İdaresi olarak yaptığımız bu proje kapsamında Elazığ’dayız. Bu proje bizler için çok önemli. Elazığ’da yaşayan çocukların inanılmaz açık ve inanılmaz bilim dolu etkinliklere çok rahat, iştirakçi olduğunu gördüğümüzde de çok mutlu olduk. Bizler proje ekibi olarak bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında çok sayıda etkinliğin düzenlendiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Proje Yürütücüsü Zeynep Türk,” Projemizde 50 depremzede öğrencimiz için sanattan spora bilimden astronomiye. STEM, mimarlık ve tasarıma korkusuz deprem atölyesinden uçak modellemelerine dayalı 45’in üzerinde etkinliğimiz bulunuyor. Bu etkinliklerimizle bizim amacımız öğrencilerimize erken yaşta doğa ve bilim sevdirirken aynı zamanda onların bilime olan meraklarını da uyandırmak. Deprem gibi birçok farklı doğal afetlere yönelikte korkularını azaltarak bu tür afet durumlarında nasıl tedbir alacaklarını onlara oyunlarla ve çeşitli etkinliklerle sevdirerek mutlu vakit geçirerek öğretmek. Projemizi bizlere destek olan başta TUBİTAK olmak üzere İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı, Elazığ Valiliği, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ İl Özel İdaresi ve Elazığ Bilim Merkezi’ne ayrıca teşekkür ederiz” değerlendirmesini yaptı.