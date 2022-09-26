FORMLASER, CANIASERP’Yİ TERCİH ETTİ

İ stikrarlı büyümesi ile sektörünün önemli firmalarından biri olan FormLaser, iş süreçlerini IAS’nin canias4.0 teknolojileri çatısı altında sunduğu kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP ile yöneteceğini duyurdu. Yaklaşık 600 müşterisi ve bin 800 müşterilik geniş portföyü ile 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren FormLaser, saç levha işleme, lazer kesim alanında hizmet veriyor. Firmaları büyürken gelişen ihtiyaçlarına uzun soluklu çözüm arayışlarını caniasERP ile tamamladıklarını belirten Form Laser Fabrika Müdürü Kağan Bozkaya, “caniasERP ile istematik, ölçülebilir, maliyetlerimizi net görebileceğimiz bir yapı kurgulayacağız” şeklinde konuştu. FormLaser merkez ofisinde IAS Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı ve Form Laser Fabrika Müdürü Kağan Bozkaya önderliğinde gerçekleştirilen kick off toplantısı ile iki firma iş birliklerini duyurdu.

Toplantıda dijital dönüşüm süreçleri hakkında konuşan Bozkaya, “2005 yılından bu yana makine parkurumuzu genişleterek Türkiye’nin sayılı firmaları arasına girmiş bulunuyoruz. Firmamız büyürken ihtiyaçlarımız da değişmeye başladı. Daha önce bir yazılım kullanmıyorduk, kullandığımız ofis programları vardı ve etkiliydi ancak izlenebilirlik konusunda ciddi problemler yaşadık. Bu tarz sorunlar yaşamaktansa bir ERP yatırımı yapıp daha sistematik, ölçülebilir, maliyetlerimizi net görebileceğimiz bir yapı kurgulamaya karar verdik” dedi. Bozkaya, caniasERP’de karar kılmaları konusunda şunları söyledi: “Piyasadaki çeşitli ERP ve MRP uygulamalarını inceledik. Açık kaynak kodlu bir yazılım istiyorduk. canias4.0 teknolojilerinin bu şekilde sunulduğunu biliyoruz.

Yaklaşık dokuz yıl caniasERP kullandım, birçok sürecinde bulundum, bölüm bazlı uygulamaların tamamının altyapısında neler olması gerektiğini de biliyorum. Bu nedenle IAS ile anlaşma konusunda en başından beri kararlıydım. Ancak tabii ki farklı firmaları da inceledik. Yaptığımız karşılaştırmalar sonucunda caniasERP daha konfigüratör daha esnek daha ulaşılabilir bir yazılım olarak öne çıktı. Tüm ekibimiz aynı kanıdaydı. Projenin kısa sürede başarı ile canlı kullanıma alınacağını düşünüyoruz.”