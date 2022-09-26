ERDOĞAN: “ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİ TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni’ne katıldı. Ödül alan firmaları ve temsilcileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunduğunu, dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de yedi firmayla temsil edildiğini aktardı. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmaların dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak takip ettiğini söyledi. Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesine rağmen firmaların Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii firma sayımızın nispi yüksekliğine rağmen uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payın henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığının da altını çizmek istiyorum.

Ülkemizin potansiyeli, firmalarımızın gücü, insanımızın kabiliyetleri, toplamda yılda 420 milyar doları geçen bu büyük pastadan çok daha fazla pay alabilmemize uygun” diye konuştu. Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030’larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağının öngörüldüğüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10’a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Bu hedefi 2053 vizyonumuzda da en az yüzde 15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Son yarım asırda dünyanın 131 farklı ülkesinde 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için ülkemizin geldiği seviye dikkate alındığında bu hedefin gayet gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Bu projelerin yüzde 90’ının son 20 yılda gerçekleştiğine de özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz.”