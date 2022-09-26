EKONOMİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 7,6 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde, beklentilere paralel olarak yüzde 7,6 büyüdü. Ekonomistler yüzde 7,5 büyüme bekliyordu. Ekonomi, dönemsel bazda ise yüzde 1,5 büyüme beklentisine karşın yüzde 2,1 büyüdü. Yıllık bazda hane halkı tüketimi yüzde 22,5, kamu harcamaları yüzde 2,3 ve yatırımlar yüzde 4,7 arttı. Büyümeye hanehalkı harcamaları 13,6 puan katkı verirken, kamu harcamalarından 0,3 puan ve yatırım harcamalarından 1,2 puan katkı geldi. Büyüme net ihracatın katkısı ise 2,7 puan oldu.

İLK ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE 7,5 OLARAK REVİZE EDİLDİ

İlk çeyrekte yüzde 7,3 olarak gerçekleşen büyüme yüzde 7,5 olarak revize edildi. Öte yandan TÜİK 2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıkladığı büyümeyi yüzde 11.4 ve 2020 için daha önce yüzde 1.8 olarak açıkladığı büyümeyi yüzde 1.9 olarak revize etti.

SANAYİDE YÜZDE 7,8, HİZMETLERDE YÜZDE 18,1 BÜYÜME

TÜK verilerine göre; GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.