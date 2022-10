KATILIM EMEKLiLiK GENEL MÜDÜRÜ AYHAN SiNCEK: “YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZLE HALKIMIZIN GÜVENCESİ OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye’de katılım sigortacılığı alanında 919 bin BES sözleşmesi, 253 bin sigorta poliçesi, BES’te 8 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğü ve 14 faizsiz fonu ile hizmet vermeye devam eden Katılım Emeklilik, eğitim sigortasından kritik hastalık sigortalarına, kredi hayat sigortalarından KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel hazırlanmış ürünlere kadar çok geniş bir alanda ürünlerini sigortalılara ulaştırıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sigorta sektöründe ulaştıkları büyüklüğü, sundukları hizmet ve çözümleri Ekovitrin’e açıkladı.

Katılım Emeklilik’in sigorta sektöründe ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız? Sigorta sektöründe 2022 yılının ilk yarısında sergilediğiniz performansı özetler misiniz?

Türkiye’de katılım sigortacılığının öncü kuruluşu olarak 919 bin BES sözleşmesi, 253 bin sigorta poliçesi, BES’te 8 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğümüz, 14 faizsiz fonumuz ile hayatın her alanına dokunuyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle halkımızın güvencesi olmayı sürdürüyoruz. Bu güvenden güç alan ekiplerimizin başarılı çalışmaları satış ve getiri rakamlarımıza da yansıyor. Ayrıca, çalışmalarımızla sektörümüzü büyütmeye ve derinlik kazandırıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmak için çabalıyor, onlara özel ürünler geliştiriyoruz. Tüm branşlarda sadece katılım sigortacılığı prensiplerine göre faaliyet göstermemiz bir avantaj oluyor. Halkımızın ürünlerimize olan teveccühü devam ediyor. 2022 Haziran itibariyle sigorta sektöründe faaliyette olduğumuz 3 branşta yüksek performans gösterdik. Hayat sigortalarında yılın ilk yarısını 52,5 milyon TL prim üretimiyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 22 artış ile kapadık. Kredi tarafındaki büyümenin azalmasından kaynaklı bu branştaki büyümenin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Ferdi kaza branşında aynı dönemi 20,4 milyon TL prim üretimiyle kapatarak, geçen yıla göre yüzde 289’a ulaşan bir büyüme yakaladık. Hayat sigortalarında görülen görece yavaş büyümenin bir kısmının bu alana kaydığını söyleyebiliriz. Diğer branş olan sağlık sigortalarında ise 102 milyon TL’yi aşan prim üretimiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 oranında ciddi büyüme sağladık.

“ÇOK GENIŞ BIR PORTFÖYE SAHIBIZ”

Sigorta sektöründe sunduğunuz hizmet ve çözümlerden kısaca bahseder misiniz?

Hayat ve ferdi kaza alanında hem krediye bağlı ürünler hem de bağımsız satılan ürünlerden oluşan çok geniş bir portföyümüz mevcut. Eğitim sigortasından kritik hastalık sigortalarına, kredi hayat sigortalarından KOBİ’lerin ihtiyaçlarına özel hazırlanmış ürünlere kadar çok geniş bir alanda ürünlerimizi sigortalılarımıza ulaştırıyoruz. Bizim için nispeten yeni bir alan olan sağlık branşında ise tamamlayıcı ve özel sağlık ürünlerimiz lokomotif ürünlerimiz olup bu ürünleri farklı ihtiyaçlara göre ferdi ve grup versiyonlarında sunabiliyoruz. Sağlık alanında bunun dışında seyahat, acil durumlar, yabancılara yönelik sigortalar gibi daha özel çözümlerimiz de mevcut.

TÜRKIYE’NIN ILK FAIZSIZ ÖZEL SAĞLIK SIGORTASI

Katılım Sağlık olarak hangi konumdasınız? Bu grupta sunduğunuz hizmet ve ürünlerden bahseder misiniz?

Katılım Emeklilik’in sağlık ürünlerini tek çatı altında toplayan markası Katılım Sağlık; uzman çalışanları, yeni yatırımlarla güçlenirken teknolojik alt yapısı ve sektörde ilk olan uygulaması Sağlık İletişim Merkezi/SİM Projesi’yle farkını ortaya koyuyor. Yalnızca sağlık personelinden oluşan ve 7 gün 24 saat hizmet veren Sağlık İletişim Merkezi’yle hizmetin kalitesi ve hızı arttı. Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, bir yandan ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla en uygun fiyat avantajı sağlarken, diğer taraftan da birbirinden özel asistans hizmetleriyle sektörde en geniş içeriğe sahip ürünler sunuyor. Katılımcılarımıza yüksek fayda sağlayan iddialı ürünlerimizden olan Kritik Hastalıklar Sigortası’ndan bahsetmek gerekirse; bu sigortamız, istatistiksel olarak en sık rastlanan kanser, kalp krizi, inme gibi kritik hastalıklara karşı teminat sunuyor. Katılımcılarımız hastalıklarla mücadele ederken karşılaşabilecekleri maliyetleri düşünmüyor, vefat durumunda da geride kalanlar için bir borç değil, bir teminat bırakmış oluyorlar.

“YÜZDE 100 KATILIM SIGORTACILIĞI YAPIYORUZ”

Katılım Emeklilik’i sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir?

Yüzde 100 katılım sigortacılığı branşında hizmet veren Katılım Emeklilik, bu özelliğini Türkiye’nin en köklü iki katılım bankasından oluşan sermayedarlarının yapısında da gösteriyor. İki güçlü bankanın Türkiye geneline yayılan şube ağına ek olarak farklı illerde mukim, özel acenteler ve brokerlar aracılığıyla çok geniş ve büyüyen bir dağıtım kanalına sahip olmak da bizim için bir ayrıcalık. Sigorta sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Sektördeki belli başlı sorunlar nelerdir? Katılım sigortacılığı özelinde katılım bankacılığının sektörde edindiği pazar payının bir benzerini katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin de tüm sektörde edinmesi bir hedef olarak görülebilir. Burada özellikle müşterilerin son dönemdeki beklentileri olan özelleşmiş ürün ihtiyacı, üstün müşteri deneyimi sağlama ve dijital kanallardan satış ve hizmet imkanlarının gelişmesi başlıkları sektörün öncelikleri arasına girmeli.