GENÇ HUKUKÇULARIN RUHSAT SEVİNCİ!

Farklı üniversitelerin hukuk fakültelerini başarıyla bitiren ve bir yıllık zorunlu adliye ve hukuk bürosu stajını tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan 39 genç hukukçunun ruhsatları İstanbul Barosu’nda düzenlenen törenle verildi. İstanbul Barosu Genel Merkez Binası konferans salonunda düzenlenen ruhsat törenine genç hukukçular, aileleri ve arkadaşlarıyla katıldı. Ruhsat alan genç hukukçular arasında Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata’nın kızı Av. Zeliha Nur Özata da bulunuyor.

GENÇ HUKUKÇULARA ÖNEMLİ NASİHATLER

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, “Biz yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisiyiz. Bu ülkenin avukatı adalet savaşçısı olmak zorunda” diyerek genç hukukçulara mesleki yaşamla ilgili önemli nasihatler verdi. Av. Mehmet Durakoğlu, ruhsat töreninde özetle şöyle konuştu: “Bir laf var. Bir anne yavrusunu terk etmez, birde avukat müvekkilini derler. Benim sizden ricam şu. Müvekkilinize sahip çıkın. Ama asla kendinizi onunla özdeşleştirmeyin. Yani hani derler ya, şuncu avukat, buncu avukat vs. Bu tuzağa asla düşmeyin. Bu sizin için kurulmuş bir tuzak. Bu tuzağa düşmemeye özen gösterin lütfen. Kimse sizin üzerinizden kendisini tanımlamaya kalkmasın. Bu meslek hak edilesi bir meslek. Bu mesleğin hak edilebilmesi, avukatın erdemli olması, dürüst olması ve vicdan sahibi olmasıyla mümkün. Erdemlilik, dürüstlük ve vicdan. Bunların çok kullanılmışlıkları çok makbul. Bence yarın avukatlığa başlayanlara söylenebilecek en güzel şey; Biz bilgisiyle var olan bir mesleği yapıyoruz. Bizim başka sermayemiz yok. Bir avukat bilmek zorunda. Bilmek için öğrenmek, bilgi biriktirmek zorunda. Burası İstanbul Barosu. Biraz sonra 39 kişi daha olacağız. Daha da büyüyeceğiz. Sizlere hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.” Törende genç hukukçulara ruhsatları, törene katılan avukatlar ve İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakolu’nun genç hukukçulara cübbe giydirmesi ve ruhsat takdimi ile sona erdi. Ruhsatlarını alan genç hukukçular sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.