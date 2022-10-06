ÇİLOĞLU ŞİRKETLER GRUBU 47 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Avrupa’da gıda sektöründe faaliyet sürdüren önemli firmalar arasında yer alan Çiloğlu Şirketler Grubu, pandemi krizine rağmen yatırımlarına devam ediyor. Grup, ulaştığı büyüklük itibariyle toplam 47 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu ve CEO’su Harun Çiloğlu, gıda sektöründe verdikleri hizmetleri, WorldFood İstanbul Fuarı’na ilişkin izlenimlerini ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Çiloğlu Şirketler Grubu olarak ulaştığınız büyüklüğü kısaca anlatır mısınız?

Uzun bir aradan sonra artık yine fuarlar başladı, birbirimizi görmeye başladık, tabii ki bu arada Çiloğlu’nda çok değişimler oldu. Aydın ve Erzurum’da yatırımlarımız oldu, yeni ürün ve konseptlerle dünyaya hizmet vermeye başladık. Aydın’da 30 yıllık bir geçmişi olan ‘Efe’ ile birlikte bir ortaklığa başladık. Çiloğlu Efe olarak yola çıktık, orada 9 hattımız var, zaten dünyaya hizmet veren bir firma, Çiloğlu ile daha iyi hizmet vermeye başladı. Orada çeşitliliğimizi güçlendirdik, kalitemize kalite kattık, daha iyi bir yolda yürümeye başladık. Aynı zamanda Aydın’da ‘coffee shop’ olarak hizmet veren shoplarımızda geliştirme yaparak bir dünya konsepti geliştiriyoruz. Orada şu anda 6 noktada hizmet veriyoruz coffee shop olarak. Çiloğlu Efe, ‘coffee shop’ bunlardan komple küçük atölyeler fabrikaların yansıması, elit ürünler gerçekten Türkiye’mizin mucizeleri dediğimiz ürünlerin noktalarda işlenip satılması, şu anda muhteşem bir gelişim sağladık, dünyaya açılmaya başlıyoruz. Yakın gelecekte Ankara, İstanbul ve Almanya’da yerlerimizi açıyoruz. İlk deneyimden sonra 3 ayda dünya geneline yayılmaya başlayacağız.

Çiloğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu

“DÜNYAYA BİR SİSTEM GELİŞTİRİYORUZ”

Bunun dışında yaptığınız yeniliklerden kısaca bahseder misiniz?

Yılların markası olan ve 50 yıllık bir geçmişi olan bir firmayla birliktelik yaptık. Çiloğlu Babacan olarak yola çıktık bu sene başında. Çok güzel bir kuruyemiş geçmişi ve muhteşem kalitede ürünleri olan bir marka söz konusu. Aynı zamanda tatlı, unlu mamulleri var. Bu firmamız iç piyasaya hizmet verirken şimdi oradan dünyaya açılmaya başladı. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik Babacan olarak, artık dünyanın her tarafına oradan ürettiğimiz ürünler gitmeye başlayacak. Erzurum’da Babacan’ın bir perakendecilik geçmişi de var. Cafe shop olarak ürettiğimiz ürünleri kendi dükkanımızda ve shoplarımızda satıyoruz. Onu da bir dünya konsepti haline getirerek, dünyaya yayılma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Şu anda Erzurum’da 4 noktamız mevcut, bu gelişerek devam edecek, hedefimiz rol model olmak. Zaten Kocaeli, Erzurum teknopark ve teknokentlerde yaptığımız yatırımlar da bundan dolayı. Bizler dünyaya bir sistem geliştiriyoruz, bizler tamamen yapay zeka üzerinden, yaptığımız işin yürümesini sağlama peşindeyiz.

Çiloğlu Şirketler Grubu CEO’su Harun Çiloğlu

“YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon anlamında yaptığınız yatırımlar nelerdir?

Her faaliyetimizi teknoloji ve yazılımla güçlendiriyoruz. Dolayısıyla yazılımda bu yükselişimiz devam ettikçe yatırımlarımız hiçbir zaman durmayacak. Çünkü kontrolünüz varsa güçlüsünüz. Eğer kontrolünüz yoksa hiçbir gücün hiçbir etkisi yok, doğru kullanamayacaksınız. Dolayısıyla yazılım, yapay zeka bize o gücü, o katkıyı sağlayacak. Güzel bir şekilde yürüyeceğiz. Tarlada günlüğünü bitirmiş olarak son noktaya teslimatı gerçekleştireceğiz. Üretim reçetelerini otomatik oluşturacağız. Bunu izlenebilir hale getirmiş durumdayız. Güzel bir şekilde yürüyoruz hayallerimize, fabrikalarımızla, makinelerimize ve en önemlisi ailemizle birlikte güzel işler yapıyoruz. Piyasaya enerji verdiğimizi düşünüyoruz. İşini bilen, işini seven profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Eğitimin bize katttığı çok büyük katkılar var ve biz biliyoruz ki günün sonunda başarıya ulaşacağız, bugüne kadar ulaştık. Bugünden sonra da taşlık da olsa, kayalık da olsa yokuş da olsa iniş de olsa bu yollarda yürüyeceğiz, çamurdan bezmeyeceğiz, yağmurdan çekinmeyeceğiz, biz hep yürüyeceğiz.

“BAKLAVALARIMIZ AVRUPA’NIN HER KÖŞESİNDE OLACAK”

Babacan Kuruyemiş olarak verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz?

Babacan Kuruyemiş 1981 yılında kuruldu. Dünyanın 48 ülkesine pazarlamayı planlıyoruz. Çok yakın zamanda Almanya üzerinden 48 ülkeye ihracatı başlatacağız. Erzurum’da 4 tane perakende satış mağazamız var. Şu anda kuruyemiş olarak 100’e yakın ürünümüz bulunuyor, bu sayıyı 200’e kadar ulaştırmayı planlıyoruz. Lokum ve şekerleme bizim vazgeçilmezimiz. Aynı zamanda biz baklaya üreticisiyiz. Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikamızda baklava üretimi yapıyoruz. Çiloğlu Babacan olarak tüm dünyaya baklavalarımızı tanıtmak için Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. Çok yakında inşallah baklavalarımız Avrupa’nın her köşesinde olacak.

“BİN 300 ÇEŞİT ÜRÜNE SAHİBİZ”

Çiloğlu Şirketler Grubu olarak sahip olduğunuz ürün yelpazesi hakkında bilgi verir misiniz? Çiloğlu, bin 300 çeşit ürüne sahip. Yeni yapılanmada olan 360 çeşit yeni ürünümüz var. Aydın’da Çiloğlu Efe şekerleme markamız ve Erzurum’da Babacan kuruyemiş markamızla yeni yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu yatırımlardaki amacımız, Türkiye’mizin bereketli, güzel, naturel ürünlerini dünya pazarına sunmak. Çiloğlu, Avrupa’da doğmuş bir marka. Fakat artık dünya çapında 47 ülkeye ihracat yapan bir şirketiz, geçen sene 35 ülkeye ulaşırken bu sene 47’ye çıkarttık, bu fuarla birlikte yaklaşık 5 yeni ülke daha dahil edeceğiz inşallah. Yeni pazarlar konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ağımıza Afrika pazarını yeni olarak ekledik. Asya bölgesinde yeni yapılanmalarımız gerçekleşti. İskandinav ülkelerinde eksikliklerimizi tamamladık, bu şekilde ilerliyoruz.