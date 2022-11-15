TÜRKİYE’NİN İLK LİTYUM BATARYALI ARACI; JOYCE ONE
Çevreci özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken Türkiye’nin ilk lityum bataryalı aracı Joyce One, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Karavan Show Eurasia’da katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Joyce One markasıyla şehir içi ulaşımına önemli bir alternatif sunduklarını dile getiren Joyce Teknoloji CEO’su Eren Efe Erkan, CE sertifikasına sahip aracın doğa dostu ve yenilenebilir malzemelerden üretildiğini söyledi. Joyce Two markalı iki kişilik üstü kapalı modeli Nisan ayında tanıtacaklarını dile getiren Erkan, temiz, sessiz ve çevreci elektrikli motorların geleceğin en önemli ulaşım aracı olacağını vurguladı. Erkan, aracın direksiyonunda elle kontrol edebilen gaz-fren opsiyonu da bulunduğunu ve böylece engelli vatandaşların da tek başlarına güvenli bir şekilde ulaşım imkanı bulacaklarını da ifade etti.
90 kilometrelik menziliyle rakiplerine fark atan Türkiye’nin ilk ilk lityum pilli bataryalı aracını ürettiklerini kaydeden Eren Efe Erkan, taşınabilir lityum ion pili sayesinde aracın şarj istasyonuna ihtiyaç duymadığını da dile getirdi. Eren Efe Erkan, “Joyce One istenilen her yerde 3 buçuk saatte şarj edilebiliyor. Demonte bataryası kolaylıkla taşınabiliyor ve herhangi bir şarj istasyonuna bağlı kalmıyor” ifadelerini kullandı. Joyce Teknoloji CFO’su Emre Turan da, “Beyin göçünü engellemek için, Türkiye’de yerli ve milli bir teknoloji hamlesi başlattık. Dünyada yapılmamış projelere öncülük ediyoruz. Bunun ilki de fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Joyce One oldu. Bizimle fikir ve teknoloji olarak işbirliğine gitmek isteyen firmalarla görüşmeye de hazırız. Tamamen yerli ve milli bir teknoloji hareketinin Türkiye’deki öncü markalarından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.