TÜRKİYE’NİN İLK LİTYUM BATARYALI ARACI; JOYCE ONE

90 kilometrelik menziliyle rakiplerine fark atan Türkiye’nin ilk ilk lityum pilli bataryalı aracını ürettiklerini kaydeden Eren Efe Erkan, taşınabilir lityum ion pili sayesinde aracın şarj istasyonuna ihtiyaç duymadığını da dile getirdi. Eren Efe Erkan, “Joyce One istenilen her yerde 3 buçuk saatte şarj edilebiliyor. Demonte bataryası kolaylıkla taşınabiliyor ve herhangi bir şarj istasyonuna bağlı kalmıyor” ifadelerini kullandı. Joyce Teknoloji CFO’su Emre Turan da, “Beyin göçünü engellemek için, Türkiye’de yerli ve milli bir teknoloji hamlesi başlattık. Dünyada yapılmamış projelere öncülük ediyoruz. Bunun ilki de fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz Joyce One oldu. Bizimle fikir ve teknoloji olarak işbirliğine gitmek isteyen firmalarla görüşmeye de hazırız. Tamamen yerli ve milli bir teknoloji hareketinin Türkiye’deki öncü markalarından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.