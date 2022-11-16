NEWINN, TÜRKİYE’NİN İLK PROPTECH UNICORNU OLMAYI AMAÇLIYOR

Yeni nesil konaklama konseptinin Türkiye’de kurumsal bir iş kültürü ile uygulanmadığı farkındalığıyla kurulan Newinn, 17 daire ile başladığı yolculuğuna bugün İstanbul, Antalya ve Sakarya’daki 30 lokasyonda 400 daire ile devam ediyor. Lüks konaklama üniteleri ile mülk sahipleri için sürdürülebilir bir yatırım alanı, konaklayanlar için 360 derece yaşam konsepti sunan Newinn, son 10 yılda geleneksel otelcilik sektörünü dönüştürmeye başlayan yeni nesil konaklama konseptinin Türkiye’deki boşluğunu dolduruyor. Newinn’in kuruluş hikâyesi ve gelecek hedeflerini Newinn Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal ile konuştuk. İki yıllık süreçte 30’dan fazla lokasyona ulaştıklarını, henüz yolun başındayken Türkiye’de tesis bazında en yaygın ilk 10 şirket arasına girdiklerini söyleyen Akbal, 2 yılda 23 kat portföy büyüklüğüne ulaşarak sektörde en hızlı ölçeklenen şirket olduklarını, yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde yatırım turuna hazırlandıklarını açıkladı.

YURT DIŞINA AÇILMAYI PLANLIYOR

Sektör içinde yatırımcı, konuk, mülk sahibi ve operatörüyle tam bir paylaşım ekosistemine geçen tek şirket olduklarını belirten Akbal, “17 daire ile başladığımız yolculuğumuzda ilk yıl pandemiye rağmen yüzde 500 büyüme başarısı gösterdik. 2022’nin ilk altı ayında 203 daireye ulaştık. İkinci yılımıza yani post pandemi döneminde ilk yıla göre yüzde 600 büyüme ve 400 daire ile devam ediyoruz. 2022 yılını 500 daire ile kapatmak, Türkiye’de daha fazla ilde daha fazla lokasyonda yer almak istiyoruz. Başta büyük şehirler olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul, Antalya ve Sakarya’daki 30 lokasyonda 400 dairemiz ile 70 binin üzerine konaklama hizmetini yönettik. 30’un üzerinde online platforma entegreyiz ve 3 bin acente ile çalışıyoruz. Portföy geliştirme tarafında gayrimenkul fonları ve inşaat şirketleriyle iş birliklerimiz bulunuyor. Sistemimizi Türkiye’nin birçok ilinde yaydıktan sonra yurt dışına da açılma planlarımız bulunuyor. Yurt dışına 2023 yılıyla birlikte açılmak istiyoruz. 2023 yılında yurt dışı destinasyonlarla birlikte 1200 daire ulaşmayı hedefliyoruz. 2025 yılının sonunda 5 bin daire ile farklı kıtalarda yer almayı planlıyoruz. Yurt dışındaki 5 bin dairenin en az 4 binini Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da konumlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Newinn’i gayrimenkul teknolojisi geliştiricisi ve platform ekonomisinin gayrimenkul piyasalarına uygulayıcısı yani PropTech olarak konumladıklarının da kaydeden Akbal, “Türkiye’nin ilk PropTech unicornu olma vizyonu ile çalışıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için portföyümüzü daha hızlı ölçeklendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Bundan dolayı yıl sonuna kadar tamamlanacak şekilde yatırım turuna hazırlanıyoruz. Aynı vizyon doğrultusunda sisteme yeni teknolojiler ve yatırım modelleri kazandırmak için çalışıyoruz. Newinn olarak yeni nesil yaşam konsepti deneyimini uçtan uca teknolojiyle bütünleştirmek üzere yatırımlarımız da bulunuyor. Yapay zeka üzerinden algoritma geliştirip birçok sürecimizi otomatize etmeye başladık. İnsanı süreçten çekiyoruz. İnsansız otel konseptine dönüşüyoruz. Şu anda insanın dokunduğu hibrit bir modelle çalışıyoruz. Yine sınırlı bütçeleri olan yatırımcıları yeni nesil gayrimenkul yatırımcısına dönüştürmek için mobilya yatırımcısı modelini geliştirdik.

Mobilya yatırımcısı dairesi olmayanların, Newinner ailesine katılması için geliştirilmiş farklı bir model. Mobilya yatırımcılarını belirli bir tutar karşılığında sisteme dahil ediyoruz. Aldığımız yatırımları da yönettiğimiz dairelerin mobilyalarını geliştirmek için kullanıyoruz. Mülkler kiralandıkça da elde ettiğimiz gelirden mobilya yatırımcılarımıza dövize endeksli ödeme yapıyoruz. Mobilya yatırımcıları, yatırımlarını 1 ila 2 yıl gibi oldukça kısa sürede amorti edebiliyor” açıklamalarında bulundu.

MÜLKLER, NEWINN İLE GLOBAL KONAKLAMA SATIŞ AĞINA DAHİL OLUYOR

Bireysel mülk sahipleri ve kurumsal gayrimenkul yatırımcılarının da mülklerini Newinn’e dahil edebildiğini sözlerine ekleyen Akbal, “Bugün sistemimizde, özel iç mekan tasarımına sahip, 1+0’dan 4+1’e kadar değişen 400 prestijli lüks daire bulunuyor. Sisteme giriş için dairelerin prestijli projelerde olması, konaklayanların konfor ve lüks beklentilerini karşılayabilmesi gerekiyor. Anlaştığımız mülkleri, mobilyasından teknolojik aletlerine kadar dekore ettikten sonra sistemimize yüklüyor, online ve offline kanallarda paylaşıyoruz. Bu kanallar üzerinden uzun süreli konaklamak isteyenlerin hizmetine sunuyoruz. Mülk sahibinin dairesini yönetmek için uzmanlığımızı ve kişiselleştirdiğimiz tekniklerimizi sunuyoruz. Konseptimizi, sistemdeki daireleri mümkün olan en yüksek kârı elde etmek ve verdiğimiz hizmeti en yüksek standartlarda tutmak adına; profesyonellik, dürüstlük, hesap verebilirlik üzerine oturtuyoruz. Kendimizi yatırımcı ve konaklayanlar için çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Sürecin tüm adımlarında iki tarafın da haklarını koruyoruz. Tüm sürecin sorunsuz işlemesi için her an yanlarında oluyoruz. Mülk sahibi konaklayan ya da mülkle ilgili hiçbir konuyla fatura ya da aidat gibi ödemelerle ilgilenmek zorunda kalmıyor. Tüm riskleri mülk sahibin üstünden alarak, online ve offline kanallarla global ekosistemin içine alıyoruz. Böylece, mülkler global konaklama satış ağına dahil oluyor.