Lojistik Özel Dosya: Logitrans Fuarı

Dünya pandemiye rağmen Avrasya’nın en büyük lojistik fuarına koştu

Logitrans Fuarı Lojistik Sektörünün 25 Milyar Dolar Hedefinde Önemli Bir Platform. Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek ve lojistik sektörünün paydaşlarını biraraya getirmek açısından en güçlü platform olarak kabul edilen ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ 16-18 Kasım 2022 tarihlerinde kapılarını bu kez Yenikapı Fuar alanında düzenleniyor.

Fuarda her biri kendi alanında isim ve marka yapmış 164 katılımcı kuruluş ve şirket yer alacak. logitrans’ın katılımcıları arasında Türk lojistik sektöründen Sarp Intermodal, Arkas, Galata, Evolog, Omsan, Karınca, Ulusoy, Tırsan gibi lojistik sektörünün dev isimleri dikkat çekiyor. Uluslararası alanda önemli bir ilerleme kateden ve küresel hava kargonun en önemli oyuncularından biri haline gelen Turkish Cargo ise yine logitrans’ın vitrin katılımcılarından biri olacak. Fuara Türkiye dışından katılan kuruluşlar arasında büyük uluslararası markalar yer alıyor. Fuarın yabancı katılımcıları arasında DFDS, Kazakhstan Railways, Qatar Airways, Lufthansa Cargo, Port of Trieste, DSV, Port of Toulon, Port of Marseille gibi önemli isimler alacak. Alman Pavilyonu’nda ise Dachser, Interrail Europe gibi dünya markaları fuarda temsil edilecek. Bu yılki fuara logitrans’ın sürekli katılımcıları yanı sıra ilk kez katılan kuruluşlar ve şirketler de önemli bir sayıya ulaştı.

EKOVİTRİN DERGİSİ KASIM SAYISINDA LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ MERCEK ALTINA ALDI