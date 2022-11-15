KATAR’IN VİZYONER LİDERİ ŞEYH TAMIM BIN HAMAD AL-THANI ÜLKESİNİ ZİRVEYE TAŞIDI

Katar’ın dünya arenasında cazip yatırım imkanı olan ülkeler arasına girmesinde büyük payı olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 3 Haziran 1980 yılında Basra Körfezi kıyısındaki Katar’ın başkenti Doha’da doğdu. 2013 yılının Haziran ayında, 33 yaşında iktidara geldiğinde Katar tarihinin en genç emirlerinden biri olmayı başardı. Babası Şeyh Hamad bin Halife Al Thani’nin 20 yıllık ülke yönetiminden çekilmesi üzerine, bu görevi devraldı.

OLDUKÇA ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİ

İngiltere’de okuyan Katar Emiri, Sherborne School’a, Harrow School’a ve 1998 yılında mezun olduğu Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’ne gitti. Aynı yıl Katar Silahlı Kuvvetleri’nde teğmen olarak görev yaptı. Katar Ulusal Olimpiyat Komitesi başkanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı, 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu Komite başkanlığı, Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı, ülkenin en büyük servet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi başkanlığı dahil olmak üzere oldukça önemli roller üstlendi. Babası Şeyh Hamad, 2013 yılında oğluna ülkenin idaresini teslim ederken şu sözleri söyledi: “Milletimizin tarihinde yeni bir sayfa açmanın ve yenilikçi fikirleri ile yeni neslin sorumluluk üstlenmesinin zamanı geldi. İktidarı Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye devrediyorum. Bu görev için güvenilir olduğuna eminim.” Babası Şeyh Hamad Bin Halife Al Thani’nin tahta geçmesinden itibaren devlet yönetimi konusunda deneyim edinen ve göreve hazırlanan Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 2003’te ağabeyinin yerine veliaht oldu. 2013 yılında yönetimi resmen devralan Katar Emiri Sani’yi ilk tebrik edenlerden birisi Suudi Arabistan Kralı Abdullah’tı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de, yaşanan bu devir teslimi, ülkeler arasındaki “kardeşlik ilişkilerinin derinliği” diye isimlendirerek övgüde bulundu. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin 3 evliliğinden toplamda 9 çocuğu bulunuyor. Şeyh Tamim 11 Mart 2015 tarihinde İstanbul’a gelişleri sırsına boğazda görüp beğendiği Erbilgin Yalıs’ını 100 milyon Euro ödeyip satın aldı.

Katar, 3 Eylül 1971 tarihinde kurul - du. İdare şekli monarşi olan ülke, Al Thani hanedanı tarafından yö - netiliyor. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 25 haziran 2013 tarihin - de yönetimi babası Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani’den devraldı. Başbakan ve bakan - lar kurulu üyeleri emir tarafından atanıyor. 35 üyeli danışma meclisi (Majlis Al Shu - ra) 1972 yılında kuruldu. Bakanlar Kurulu ile birlikte ülkenin yasama erkini oluşturu - yor. Ülke bütçesinin ve yasaların ele alındığı istişari bir organ. 2003’te halkoyuna sunu - larak kabul edilen yeni anayasada, 45 üyeli bir danışma meclisi kurulması, meclis’in 30 üyesinin seçimle belirlenmesi, diğer 15 üye - nin emir tarafından atanması öngörüldü. Anayasa, Emir tarafından onaylanmasının ardından 8 haziran 2005 tarihinde emirlik kararnamesiyle yürürlüğe girdi.

KATAR 2,8 MİLYON NÜFUSA SAHİP Katar’ın en büyük ve en gelişmiş şehri baş - kent Doha. Katar’da 2022 yılında yapılan son verilerin sonuçlarına bakıldığında 2,881,053 kişilik bir nüfus yer alıyor. Nüfus yoğunlu - ğunun en çok olduğu yer ise başkent şeh - ri olan Doha. Katar nüfusunun yarısından daha büyük kısmını göçmenler oluşturuyor. Ülkede petrol dışında inşaat ve hizmet sek - törlerinin önemli bir yeri bulunuyor. Hizmet sektörlerinde Asyalı göçmenler çalışıyor. Ka - tar vatandaşları elektrik, su, vergi, doğal gaz gibi ücretlerden tamamen muaf yaşıyorlar. Ancak yabancı uyruklu kişiler bu ayrıcalığa sahip değiller. Yabancıların Katarlı ile evlen - mesi sonucunda vatandaşlık kazanmaları mümkün oluyor. Yatırım için öncelikle bir Katarlı ortak bulunması gerekiyor, bu du - rum Katar kanunları uyarınca zorunlu kı - lınmış bir uygulama.

KATAR BAYRAĞI Katar bayrağı, ülkenin Büyük Britanya’dan tam bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 3 Ey - lül 197’den çok kısa bir süre öncesinde ka - bul edildi. Bu bayrak, beyaz ile kestane rengi olmak üzere toplamda iki renkten oluşuyor. Katar bayrağının göndere çekilen tarafının üçte biri beyaz, diğer bölümü ise kestane renginden oluşuyor. Beyaz renk ile kestane renginin birleşmiş olduğu noktada toplam dokuz adet üçgen girintili çıkıntılı bir şekil bulunuyor. Katar bayrağı, üzerinde yir alan kestane rengi aslında ilk zamanlarda kır - mızı iken, zamanla ülkenin coğrafi konu - mu nedeniyle yoğun güneş ışınları etkisi ile kestane rengine dönüştüğü ifade ediliyor

KATAR’DA GEZİLECEK YERLER

Doha Körfezi’ni çevreleyen kordonda yedi kilometrelik bir gezinti yeri olan Corniche, merkezî iş bölgesinin göğe yükselen kulelerinden İslam Eserleri Müzesi’nin göze çarpan yapılarına muhteşem şehir manzarası sunuyor. Körfezi dolduran geleneksel ahşap Arap yelkenlileri, Katar’ın köklü denizcilik geçmişini hissettiriyor. İşte Katar’da gezilecek yerler:

SOUQ WAQIF ÇARŞISI Başkent Doha’nın büyük bölümünün ışıltılı bir metropol olmasının yanında, Souq Waqif Çarşısı’nın da dâhil olduğu eski şehir merkezi, ülkenin otantik kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bazı meydanlarda halen eski Arabistan’da olduğu gibi alışveriş yapılıyor, yemekler geleneksel lokantalarda yeniyor. 1970’lerde yeniden inşa edilen Doha, turistler için popüler olmasına rağmen otantik atmosferini korumaya özen gösteren bir kent. Yerli halk Doğan Çarşısı’ndan kuş satın alırken evlenmek üzere olan çiftlerin uğrak adresi de Altın Çarşısı. Bu bölgeler Doha’nın çok kültürlü ve çok boyutlu atmosferini hissedebileceğiniz, farklı, renkli ve hem çağdaş hem de tutucu noktaları.

İSLAM ESERLERİ MÜZESİ İslam Eserleri Müzesi, İslam kültürünün yansımalarına tanıklık eden en ideal adres. Farklı coğrafyalarda hüküm sürmüş İslam medeniyetinin izlerini sürmek isterseniz İslam Sanatları Müzesi, Doha Limanı’nda yer alıyor. Bir Amerikalı mimar tarafından tasarlanarak Türkler tarafından inşa edilen müze, aynı zamanda Doha’nın en turistik yapısı. Üst üste eklemlenmiş küplere benzer bir mimariye sahip. Müzede, Osmanlı kılıçlarından, Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanına, Kütahya çinilerinden, İspanya ve Mısır, hatta Hindistan’dan getirilmiş koleksiyonlar sergileniyor. Giriş ücretsiz.

AL CORNICHE Al Corniche, Doha Körfezi kıyısında uzayan 7 kmlik bir kordon boyu. Diğer körfez şehirlerine göre Doha’nın kıyı şeridi çok daha güzel ve çekici. Elbette bunda dikkatlice doldurularak hilal şekli verilen Doha Koyu’nun etkisi hayli büyük. Geleneksel tekneler kıyı boyunca demirlemiş. Koydaki en mükemmel manzara ise İslami Sanatlar Müzesi’nden görünen sudaki yelkenliler ve suyun diğer yakasında bulunan Batı Koyu’ndaki gökdelenlerden oluşuyor. Corniche’in güney sınırında yer alan Ras abu Abboung St Flyover’da, küçük bir park içerisindeki dekoratif rüzgâr kuleleri Corniche’in ‘miras’ bölgesine geldiğinizin göstergesi. Sağ tarafta görünen beyaz badanalı geleneksel evler topluluğu, büyük beş yıldızlı otel Al Sharq Village Resort &Spa’ya ait. Bu yolun sonunda mutlaka durulması gereken yer, bir şekilde bölgenin modernliğinden kaçmış tamamen geleneksel bir kahve evi olan Halul Coofehouse.

İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İslam Kültür Merkezi, İslami Eserler Müzesi’nin hemen bir cadde yukarısında farklı mimarisi ile mutlaka görülmesi gereken adreslerden biri. İlginç yapısı ile dikkat çeken merkezde, İslam kültürüne dair pek çok şey bulabilirsiniz.

KATARA KÜLTÜR KÖYÜ Katara Kültür Köyü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak en iyi turistik cazibe merkezi olarak tasarlanmış. Katara, ülkedeki kültürel ve yenilikçi faaliyetlerin beslenmesi ve etkinleştirilmesi için uygun bir ortam yaratmayı, eğitimli ve yaratıcı bir kültür merkezi ve buluşma yeri olmayı hedefleyen bir alan. Köyün ana hedeflerinden biri, festivaller, sergiler, forumlar ve diğer kültürel etkinlikler yoluyla toplumsal kültürel farkındalığını artırmak.

KATAR ULUSAL MÜZESİ Katar Ulusal Müzesi, ünlü Fransız mimar Jean Nouvelle’in imzasını taşıyan büyük bir proje. Nisan 2019’da açılışına Victoria Beckham’dan Johnny Depp gibi Hollywood yıldızlarına, Fransa eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’den Miuccia Prada gibi modacılara dek Batı dünyasının ünlü simaları katılmıştı. Nouvelle’in çöl bitkilerinden esinlenerek tasarladığı müzede, Katar’ın ulusal kimliği, geçmişle bağını kuvvetlendiriyor. İçerisinde 11 farklı galeri ve bunlar arasında uzayan 1500 metrelik bir yol sizi bekliyor. Sadece Katar’ın değil, Arap Yarımadasının tarihine ve kültürüne yolculuğa çıkarıyor. Büyük çağdaş sanat koleksiyonunun da yer aldığı Ulusal Müze’de, eski saray binaları da geleneksel yaşantının sergileneceği mekanlara dönüştürülmüş

AL KHOR MÜZESİ Al Khor Müzesi, çok sayıda müze, sanat galerisi ve tarihi yapının bulunduğu Katar’da ziyaret edilebilecek müzelerden biri. Deniz kıyısında, kendi ismiyle anılan arkeolojik bölgeden çıkartılan eserlerin sergilendiği müzede, ilk çağ ve orta çağa dek uzanan geniş bir zaman dilimini simgeleyen kalıntılar bulunuyor.

ZENGİN PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVLERİ KATAR’IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlıyor. Ekonomik yapının petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Katar Hükümeti, 1987 yılında keşfedilen zengin doğal gaz kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak gelir kaynaklarını artırmayı öngören bir politika uyguluyor. Doğal gaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının yüzde 40’ına ulaştı. Söz konusu oranın önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Katar’ın toplam doğal gaz rezervi 25,3 trilyon m3 ve yıllık LNG ihracatı 31 milyon ton. Katar’da petrol rezervlerinin 25,2 milyar varil olduğu biliniyor. Günlük 75,9 milyon ton petrol çıkartan ülkenin aynı zamanda 24,7 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.

DIŞ TİCARET

Katar dış ticareti genellikle fazla veren bir yapıda olup 2021 yılı itibari ile 107,8 milyar USD dış ticaret hacmine sahip. 2015 yılına kadar 130 milyar USD civarında ihracat yapan ülkenin takip eden yıllarda ihracat miktarı düşse de, 2017 yılındaki ambargoya rağmen 67 milyar USD ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında 52 milyar USD civarında gerçekleşen ihracat 2021 yılında yüzde 55 artarak yaklaşık 80 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Ürün bazında bakıldığında ise, 2021 verilerine göre enerji sektörü Katar ihracatının yüzde 85’ini oluşturuyor. Bu sektörü yüzde 5 pay ile plastikler ve gübreler takip ediyor. Ortalama olarak 30 milyar USD olarak gerçekleşen ithalat ise 2020 yılında 26 milyar USD seviyesinde gerçekleştikten sonra 2021 yılında yüzde 8 artarak 28 milyar USD’ye yükseldi. 2021 verilerine göre, Katar ithalatında başlıca sektörler sırasıyla, makinalar, elektrikli cihazlar, otomotiv ve demir-çelikten eşya. Bu sektörler ithalatın yüzde 36’sını oluşturuyor. Katar’ın önemli ihracat partnerleri arasında Çin yüzde 16,5 ile birinci sırada. Çin’i, Japonya, Kore ve Hindistan takip ediyor. İthalatta da benzer şekilde Çin yüzde 15,5 pazar payına sahip. Çin’den sonra pazardan en fazla pay alan ülke yüzde 10 ile ABD.

KATAR İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ GİDEREK ARTIYOR

Katar, özellikle Türk yatırımcıların ilgisini cezbetmeye devam ediyor. Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi, iki ülke arasında artan siyasi ilişkilerin sonucu olarak giderek ivme kazanıyor.

Türkiye Katar ile olan ticaretinde 2015 yılı itibari ile net ihracatçı konumuna geldi. 2016 yılına kadar 750 milyon USD seviyesinde olan dış ticaret hacmi 2017 yılında 1 milyar USD’nin üzerine çıktı. Türkiye’nin Katar’a olan ihracatı 2017 yılında 790 milyon USD iken 2018 yılında yüzde 57 artarak 1,2 milyar USD’ye yükseldi. Bu yıldan sonra Katar’a olan ihracatın 1 milyar USD üzerinde gerçekleşmesi ticaret hacmini rekor seviyelere taşıdı. İthalat ise yıllar içerisinde istikrarını koruyarak ortalama 340 milyon USD seviyelerinde gerçekleşti. 2020 yılında ihracat 1 milyar USD olarak gerçekleştikten sonra 2021’de yüzde 11 artarak 1,1 milyar USD’ye yükselmiş; ithalat ise aynı yıllarda 301 milyon USD’den 568 milyon USD’ye yükseldi. 2022 yılının ilk 7 ayında ise, Katar’a olan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 824 milyon USD’ye; ithalat ise yüzde 31 artarak 606 milyon USD’ye yükseldi. Ürün bazında bakıldığında, Türkiye’nin Katar’a ihraç ettiği başlıca ürünler arasında mobilyalar, gemiler, elektrikli cihazlar ve makinalar yer alıyor. Bahsedilen sektörler ülkeye olan ihracatın yüzde 38’ini oluşturuyor. İthalatta ise, alüminyumdan eşya Katar’dan olan ithalatın %58’sini oluşturuyor. Bu sektörü, plastikler ve demir-çelik takip ediyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN 220 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Çölde yükselen gökdelenler, Katarʼın başkenti Dohaʼyı görkemli kılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Turnuvası ise Katarʼı Körfezʼin parlayan yıldızı haline getiriyor. Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thaniʼnin liderliğindeki Katar Devleti, yeni yollar, toplu taşıma, oteller ve spor tesisleri de dahil olmak üzere dünya standartlarında bir alt yapı inşa etmek için 220 milyar dolar harcadı. Dünya Kupası maçları, konforlu ve ileri teknoloji içeren 8 stadyumda oynanacak.

Bu yıl Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım’da başlıyor. Dünya Kupası’na hazır olan Katar’da 8 adet yeni stadyum inşa edildi. Dünya Kupası’na ilgi ise gerçekten çok büyük. 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldığı bildirildi. FIFA’dan yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek ve 20 Kasım’da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi. Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen basın toplantısında, yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği ifade edildi. Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu kaydedildi.

“KATAR’DA EN İYİ TURNUVAYA HAZIR OLALIM”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım” ifadelerini kullandı. 20 Kasım’da başlayacak olan Dünya Kupası’nda ev sahibi Katar, açılış maçında Ekvador ile mücadele edecek. Dev final 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

FIFA BAŞKANI GIANNI INFANTINO: “KATAR, DÜNYA KUPASI’NA HAZIR BUGÜNE KADARKİ EN İYİ KUPA OLACAK”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’nın, bugüne kadar düzenlenen organizasyonlar arasında en iyisi olacağını söyledi. Infantino, “Sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım” dedi.