KATAR ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ŞEYH MUHAMMED BIN NASIR BIN JASSIM AL-THANI: “TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ KARDEŞLİK TEMELLERİ ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ”

Türkiye ile Katar arasında gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda var olan ikili ilişkiler her geçen gün daha da gelişiyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllar içerisinde devamlı yükselen bir grafik arz ediyor. Katar Ankara Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artması için çalışmalarına devam ediyor. Katar Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed Bin Nasır Bin Jassim Al Thani, Katar ile Türkiye arasındaki siyasi ve ticari ilişkileri, Dünya Kupası organizasyonunu ve Katar Ankara Büyükelçiliği olarak yaptıkları çalışmaları Ekovitrin’e anlattı. Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? İki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması için neler yapılması gerekli? Türkiye ile ilişkilerimiz kardeşlik temelleri üzerine inşa edildi. İki ülke arasındaki ikili ilişkileri karakterize eden en önemli unsurun sürdürülebilirlik olduğunu düşünüyorum, çünkü bu ilişkiler, bölgesel ve uluslararası değişikliklerden veya siyasi ve ekonomik olaylardan etkilenmedi, aksine gelişmeye ve ilerlemeye devam etti. Bölgesel ve uluslar arası birçok olayda hem fikir olmanın yanı sıra, iki ülke arasındaki bu ilişkileri geliştiren bir diğer özellik de kardeşlik. Her iki taraf, tüm sektörlerde daha fazla yakınlaşma ve entegrasyon sağlamak için sürekli çalışıyor. İki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin yıllık toplantısı (Komitenin sekizinci oturumunun toplantısı geçen Ekim ayı ortasında İstanbul’da yapıldı( ve bunun sonucunda ortaya çıkan anlaşmalar, iki tarafın bu ilişkiye bağlılığının, geliştirmek için ciddi çalıştıklarının bir kanıtı. İki ülke arasındaki ilişkilerde, belirleyici konularda tüm yönleriyle, gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu ilişkilerdeki farklılık ve halk düzeyine önemli ölçüde yansıması, Türkiye’ye gelen Katarlı turist sayısında sürekli artışa neden oluyor. Türkiye’nin, Katarlıların gözde turistik yerlerinden biri olması, iki ülke arasında karşılıklı uçuşların çok sayıda olduğunu açıklıyor.

“TÜRKİYE’YE YATIRIMLARIMIZ HİÇ DURMADI”

Katar Devleti’nin Türkiye’de önemli yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz? Kısa ve uzun vadede yeni yatırımlar hedefleniyor mu? Ayrıcalıklı siyasi ilişkiler, beraberinde gelen yatırımlardan ayrılamaz. Türkiye’ye yatırımlarımız hiç durmadı. İki ülke arasındaki seçkin kardeşlik ilişkilerine bakılmaksızın, Türkiye yatırım için en cazip ülkelerden biri. Türkiye’de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstinye’deki Park kompleksi ve diğer yatırımlarımıza benzer şekilde devlet ve özel sektör düzeyinde birçok yatırımımız bulunuyor. Katar vatandaşları arasında Türkiye’de bireysel yatırım yapma eğilimi de artıyor, bunlar Türk yatırım ortamına olan inancımızın ve onu farklı kılan çekici unsurların göstergesi.

“TÜRK FİRMALARI ALT YAPI ALANINDA ÖN PLANDA”

Türk firmalarının Katar’da yaptığı yatırımların büyüklüğü hakkında bilgi verir misiniz? Katar’da Türk yatırımcılara avantajlar sunuluyor mu? Yatırımlar en çok hangi sektörlerde yoğunlaşıyor? Katar Devleti’nde Türk şirketlerinin ve yatırımlarının gözle görülür ve büyüyen bir varlığı var. Bu konuda her iki tarafta da hareketlilik mevcut, işadamları arasındaki karşılıklı ziyaretler, ekonomik komite toplantıları ve ilgili anlaşmalar bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Finans Ofisi, geçtiğimiz yıl Doha’daki Katar Finans Merkezi’nde ortak bir genel merkez açtı. Genel olarak, Türk şirketleri, özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları bağlamında, alt yapı alanında en büyük ve en önemli bir dizi ihaleyi kazanarak öne çıktı. Tasarımı ve yaratıcı fikriyle öne çıkan Al Thumama Stadyumu’nda Türk-Katar işbirliğinin izleri görülüyor. İki ülke arasındaki seçkin kardeşlik ilişkileri çerçevesinde, tüm sektörlerde Doha’da Türk yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak, teşvik etmek, iki ülke arasında daha fazla yakınlaşma ve bütünleşmeyi sağlamak için birçok kolaylık ve ayrıcalık bulunuyor.

“DÜNYA KUPASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK”

2022 Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyon Katar’ın dünya arenasındaki rolünü ve bilinirliğini ön plana çıkaracak kuşkusuz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sorduğunuz için teşekkürler. Evet, 2022 Dünya Kupası bizim için çok önemli bir etkinlik. Özellikle Katar Devleti, Ortadoğu’da bu tarihi olaya ev sahipliği yapan ilk ülke olduğundan, her düzeyde sıkı ve benzeri görülmemiş çalışmalarla yıllardır hazırlanıyoruz. Dünya Kupası, benzeri olmayan bir organizasyon, Türk kardeşlerimiz bu organizasyonun hazırlanmasında ve ortaya çıkmasında ortaklarımız oldu. Futbolseverler için bu boyutta bir etkinliğe ev sahipliği yapma, farklı ülke ve kuruluşlardan insanları bu etkinliğe tanıklık etmeleri ve kutlamaları için bir araya getirme konusundaki kararlılığıyla, Katar’ın bu futbol turnuvasına ev sahipliği yapmasında, Katar Devleti’nin mükemmel bir iş çıkardığına şüphe yok. Gerçekten insanları ayıran değil, onları birleştiren ve mutlu eden şeylere ihtiyacımız var. Dünyanın içinden geçtiği kutuplaşmaların, anlaşmazlıkların, çatışmaların yoğun olduğu bu dönemde spor, sanat gibi, herkesi birleştiren ve onlara unutulmaz mutluluk ve keyif veren bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyuluyor. Katar’ın her zaman barışçıl, çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan tanınmış uluslararası rolüyle, insanları bir kez daha bir araya getirebildiği ve birleştirebildiği için çok mutluyum.

Katar Ankara Büyükelçiliği olarak yaptığınız çalışma ve etkinliklerden kısaca bahseder misiniz? Katar-Türkiye ilişkilerinin ne kadar seçkin olduğunu ve her düzeyde çeşitli sektörlerde nasıl geliştiğini herkes biliyor. Bu nedenle çalışmalarımda esas olarak bu seçkin seviyeyi korumaya, iki ülke arasında daha fazla yakınlaşmayı sağlamaya ve iki tarafın ortak çıkarlarına dikkat etmeye odaklandım. Türkiye’de bulunan Katar vatandaşlarının çeşitli işlerini takip etmek ve ilgilenmek kadar, herkesle iletişim kurmamızı ve her düzeyde yoğun çaba göstermemizi gerektiren bir iş. Ancak her haliklarda, diplomatik çalışma çok geniş. Özellikle Türkiye, bölgesel ve uluslararası ölçekte büyük ve önemi bir ülke.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı? Türkiye Cumhuriyeti ile daha fazla yakınlaşmayı sağlayacak, mevcut iş birliğini pekiştirecek ve ortak çalışma ufuklarını iki ülke yararına genişletecek, elimden gelen her şeyi memnuniyetle yapacağımı belirtmek isterim.