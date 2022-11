HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ARZUMʼA ʻFEED THE FUTURE ÖDÜLLERİʼNDEN ANLAMLI ÖDÜL

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, gıda sektörüne, tüketici sağlığına ve ürün güvenilirliğine katkı sağlayanların ödüllendirilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla verilen Feed The Future Ödülleri’nde ‘Hayatı Kolaylaştıran’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi kapsamında bu yıl ilk kez verilen Feed the Future Ödülleri’nde Arzum, OKKA Rich Spin M ile ‘Hayatı Kolaylaştıran’ kategorisinin tek ödülünü aldı. Feed The Future Ödülleri, ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hissederek aksiyon alan ürün, firma ya da kuruluşlara 33 farklı kategoride verildi. Kazananlar, 350’ye yakın başvurunun arasından, alanında uzman 75 jüri üyesinin oyları sonucunda belirlendi.

“55 YILDIR TÜKETİCİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, bu yıl ilk kez verilen ‘Feed the Future Ödülleri’nde OKKA Rich ile ‘Hayatı Kolaylaştıran’ kategorisinin tek ödülüne layık görülmenin gurur verici olduğunu söyledi. “Biz tasarım, teknoloji ve inovasyon odağımızla geliştirdiğimiz ürünlerimizle portföyümüzü sürekli geliştiriyor, her türlü ihtiyaca cevap veren ürünlerimizle 55 yıldır tüketicinin hayatını kolaylaştırıyoruz” diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketicisinin kalbine tasarım ve inovasyonla dokunan markalar, bunu eşsiz bir ürün deneyimiyle sundukları anda diğerlerinden ayrışarak marka sadakati anlamında da önemli bir aşama kaydediyor. Biz de bunun farkında olan bir marka olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası trendleri takip ederek bunları müşterilerimizin ihtiyaçları ile harmanlıyoruz. Özellikle ‘Türkiye ve dünya pazarında nasıl fark yaratırız?’ noktalarını önemsiyor, inovasyon çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Geleneksel Türk kahvesi lezzetini sütle buluşturduğumuz, Türkiye’de bir ilk olan, karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme özelliğine sahip Arzum OKKA Rich’imizle bu ödülü almak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ürünlerimizin böyle değerli ödüllerle taçlandırılması en büyük motivasyon kaynağımız. Arzum olarak bundan sonra da tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün geliştirmeye, daha sağlıklı bir toplum, daha çevreci bir üretim ile kalkınmayı desteklemek üzere sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.