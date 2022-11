GYODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KALYONCU: “DÜNYAMIZIN HEM AKILLI HEM DE VİCDANLI ŞEHİRLERE İHTİYACI VAR”

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER tarafından 17.si gerçekleştirilen Gayrimenkul Zirvesi, 25 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleşti. Sunuculuğunu Jülide Ateş’in yaptığı zirvede GYODER, ana vizyonu olan 4T prensibi ile; Teknoloji, Tasarım, Tabiat, Toplum konularında bugüne kadar yapılan ve hazırlanan plan, görüş ve yol haritaları tüm sektör paydaşlarına aktarıldı. Sektörün rotasına yeni bir yön çizilen zirvede toplam 8 panel düzenlendi. Açılış konuşmasını “4T’nin Gücü ile Yeni Rota Oluşturuluyor” temasıyla yapan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Bugün ülkemiz ve sektörümüz adına çok önemli bir gün. Biz burada Türkiye’de Gayrimenkul Sektörünün geleceğine yön verecek olan bir günü yaşarken, sektörümüzün sağladığı en insani hizmet olan barınma ihtiyacına yönelik olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Biz de GYODER erişilebilir konut modelimiz ile bu projeye katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Ana vizyonumuzu oluşturan 4T prensibimiz kapsamında; teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum ile uyumlu kültürümüzün zenginliklerinden beslenen, çağdaş şehircilik unsurlarının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Uluslararası çalışmalarımız kapsamında GYODER olarak iki önemli anlaşma imzaladık. ABD’nin en büyük sektörel derneklerinden olan ve 50 bin gayrimenkul profesyonelini temsil eden Miami Association of Realtors (Miami Gayrimenkul Derneği) iş birliğimiz ile yurtdışına açılım hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Ayrıca İngiltere’nin önde gelen şirketleri ve başarılı girişimcilerini bir araya getiren, girişimci faaliyetleri teşvik etmek üzere çalışmalar yürüten The Institute of Directors (IoD) ile de bir anlaşma imzaladık. Her iki dernekle de yapılan iş birliği anlaşması, Türkiye’nin sektörel olarak yeni pazarlarda etkin olmasını sağlarken, ülkemizdeki fırsatlar için de birlikte çalışma olanağı yaratacak. Bununla beraber geçtiğimiz dönemde sosyal fayda oluşturmak adına bazı projelere de imza attık; Marmara Üniversitesi iş birliği ile Göztepe kampüsündeki Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu binasını kız öğrenci yurduna dönüştürdük. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı mezunlarına ise GYODER üyelerimizde bir yıl çalışma fırsatı sunuyoruz. GYODER olarak rotayı yeniden oluştururken, dünyadaki tüm canlıların en büyük ihtiyacının “barınma” olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Dünyada yaşanabilir kentler listesine neden ülkemizden bir şehri sokmayalım? Bunun için gereken insan kaynağı, teknik donanım ve bilgi birikimine sahibiz. GYODER olarak biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız, sektör paydaşlarımız olarak siz de var mısınız?” dedi.

20 SENE SONRA MALZEME DEVRİMİ YAŞANACAK

Zirvenin ilk paneli PwC Türkiye Ortağı Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde, “Yeni Rota ve Gelecek” olurken; konuşmacıları ise; Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı & Dekanı Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli oldu. Ağırdır “20 yıl sonra nereye gideceğimize bakmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Çünkü bir çağ değişimi yaşanıyor. Bir değişim teknolojide, bir değişim de zihnimiz ve iş yapış şekillerimizde. Hayat değişiyor, evin tanımı değişiyor, mahalle kavramı bitiyor, komşuluk kalmıyor. Zaman ve mekandan bağımsız iletişim kurma var artık. Yerkürenin ritmi değişiyor. 20-30 yıl içerisinde gayrimenkul sektörünü değiştirecek malzeme devrimi olacak. Tuğla, çimento yerine okyanusun içindeki midyeler kullanılacak belki. 50 yaş üstü artıyor, tek başına yaşamlar artıyor, evlilik için en erken yaş 28 oldu. 4T çok değerli ve önemli. Rotayı yaparken ister bugüne ister 20 sene sonrasına bakalım, insana değer verilmedikçe hiçbir adım sağlam olmaz.” dedi. EN BÜYÜK SIKINTI MALIYETLER AMA BU SÜREÇ DE GEÇECEK Panelistlerden Prof. Dr. Emre Alkin “Bugün gayrimenkul sektörü için çok önemli bir gün. Yepyeni bir dünya yaşamaya hazırlanıyoruz. 2016 yılında 5 yaşından küçük nüfusla 65 yaş arasındaki nüfus tartışmasız bir şekilde küçük nüfusu geçti. Giderek yaşlanıyoruz. Gayrimenkul sektöründe İstanbul nerede? İstanbul fiyat artışlarında en hızlı il olurken, Avrupa standartlarında ise sondan ikinci durumda ve Moskova ardımızdan geliyor. Dünyadaki bütün sermaye piyasası aktörleri bir araya gelse bile gayrimenkul sektörünü geçemez. Yabancıya satılan konut sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Maliyetler inanılmaz derecede yüksek. Hazırlanan bir projenin maliyeti bir anda dört katına çıkabiliyor. Ancak bu devir de geçecek.” şeklinde konuştu.

KONUTU EKONOMIZE ETTİK VE BAŞARILIYIZ

Diğer panelist Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli ise konuşmasında; “Konutta bugünkü noktada bir tıkanma var. Konutu sadece ekonomik bir gerçeklik olarak görüyoruz. Dünyada da bu böyle. Mimari bir tıkanma yaşıyoruz. Piyasa koşullarına tabi olmaya başladık. Deneysel konut çalışmaları yapılmalı. Gelir grupları için konutlar bir yaşam alanıdır, protezdir. Artık bu özelliği maalesef görmüyoruz. Konutu düşünmek istemiyoruz. Konutu yatırım olarak görüyoruz. Gerçekleri görmek başka bir şey, bu gerçeklerin uzantılarını görebilmek başka bir şey. Dünyayı sadece kirletmiyoruz, konutlarla da kirletiyoruz.” sözleriyle paneli tamamladı. Zirveye video konferansla katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams ise; “Tıpkı New York gibi, Türkiye de birçok kültürün yollarının kesiştiği ve iş hayatının dinamik olduğu bir yer. New York’un beş bölgesinin, Türklerin de dahil olduğu birçok diaspora topluluğuna ev sahipliği yapması ya da Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de içinde bulunduğu birçok uluslararası işletmenin şehrimizde ofislerinin olması tesadüf değil. Birlikte, bu küresel ekonomik toparlanma yolculuğuna çıkarken, sizin ortaklığınıza ihtiyaç duyuyoruz. Amerika’nın en büyük Türk topluluklarından birine ev sahipliği yapan şehrin başkanı olmaktan ve gayrimenkul de dahil birçok iş alanının merkezi olan bu şehri yönetmekten gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu. BEŞINCI T OLARAK TÜRKIYE DIYORUZ Zirvenin ikinci paneli “Yeni Dünyanın Şifresi: 4T” olurken, zirvenin moderatörlüğünü ise; GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici üstlendi. Çekici, “Tarihsel ve kültürel olarak T sihirli ve değerli bir harf. 4T formülüyle Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum diyoruz. Teknolojinin olmadığı bir gelecek de yok sektör de yok. Tasarım aslında yaşam stili inşa etme işi. Günün sonunda her şey toplum için. Beşinci T’ye de varmak istiyoruz ve “Türkiye” diyoruz. Dünyada her şey değişiyor, değişmeyen tek şey değişim. Gelecek baş döndürücü. Gelecekteki bilinmezliğin üzerine yürüyeceğiz.” diyerek panelin açılışını gerçekleştirdi. Panelin konuşmacılarından Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter “Dönüşüm için çeşitlilik gerekli. Türk kadının potansiyeli çok yüksek. Kadınların ihtiyaçlarına da kulak vermek istedik ve Arya GYO’yu kurduk. Kadın girişimlere 10 milyon dolarlık bütçeyle destek olacağız.” dedi. Systemair Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Eroğlu ise panelde, “İnsanın en önemli hakkı nefes alabilmek. İklimlendirme sektörü hayatın artık her alanında yerini alıyor. Isıtma ve soğutmada yapılan her hata enerji kaybına yol açıyor. İklimlendirme sektörü tüm dünyada 200 milyar dolarlık bir sektör. Türkiye’de de hızla büyüyor. İklimlendirme nefes alan binalar için çok önemli.” şeklinde konuştu. Panelist Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu ise “Konu sadece ‘teknoloji’ değil, fikirlerin değişmesi. Önemli olan konutun kaç oda/salon olması değil nasıl olacağı. Kişisel olarak yerli malzemelerle bina yapmayı tercih ediyorum. Örneğin, AKM’nin de yüzde 80’ini yerel malzemeler kullanarak yaptık.” dedi.

KARBON SALINIMININ ¼’ÜNÜ GAYRIMENKUL SEKTÖRÜ SALIYOR

Panelin son panelisti MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu da “Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum diyoruz. 4T ile sürdürülebilirlik sağlamak mümkün. Ama öncelikle eğitim şart. Tabiat en ağır basan T benim için. Tabiat olmadan toplum olması mümkün değil. Dünyada 35 milyar ton karbon salınımı yapılıyor. Bunun ¼’ünü gayrimenkul sektörü salıyor. MESA konutları için sıfır karbon ayak izi hedefimiz var.” diyerek sözlerini tamamladı. Gün boyu devam eden zirvenin üçüncü paneli ise; “Yeni Rotada Tam Yol: Lojistik” oldu. Moderatörlüğünü GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç Karaağaoğlu yaptı. Karaağaoğlu, “Dünyada tedarik zincirinde bir bozulma yaşanıyor. Artan taleple birlikte Türkiye’nin de önemi artıyor. Ünlü firmaların üretim merkezleri Türkiye’ye kaymaya başladı.” diyerek sözü diğer konuşmacılara bıraktı. JLL Ofis Kiralama ve Lojistik Departmanı Kıdemli Direktörü Mehmet Mahir Mermer, “Lojistik, hem dünyada hem de Türkiye’de en önemli kavramlardan biri oldu. Çoğu yabancı şirket üretimini başka ülkelere kaydırmaya çalışıyor çünkü maliyetler çok yüksek. Bu da Türkiye için bir fırsat. Ancak yeteri kadar arsamız, depomuz yok. Lojistikte çok büyük bir arz talebi var. Yüzde 3’lük bir boşluk var depolar için. Bu durum da rakamları çok hızla artırıyor. Lojistik arsaları için acil çözümler öğretilmesi gerekiyor.” dedi. ARSA ÜRETIMI ÇOK KRITIK Panelde yer alan Lojistik Derneği (LODER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, “Lojistik 7 faaliyet alanına dayanıyor. Lojistiğin rahat çalışması için tedarik zinciri çok önemli. Tedarik zinciri gözüyle bakmamız lazım. Bizim Avrupa’ya çıkışımız bile şu an sorunlu, bunların da düzelmesi gerekir. Lojistik merkezi ve köyü gibi kavramları da hayata geçirmemiz lazım. Öncelikli yerler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa ve Antalya. Buralarda aktarma merkezleri oluşturulmalı.” dedi.

LOJİSTIK GAYRIMENKUL HENÜZ DENGESİNİ BULAMADI

Panelist CEVA Lojistik Başkan Yardımcısı Murat Karadağ ise “Bundan önceki yıllarda lojistik tesislere olan arz ve talep dengedeydi. Şu anda böyle değil. Farklı nedenlerden dolayı talep var ancak tesis yok. Lojistik gayrimenkul henüz dengesini bulamadığı için talep az. Önce arazi üretilmesi lazım. Türkiye’nin dar boğazı görerek araziden inşaata dönme verimliliğinde izinler artırılabilir. Arsa yatırımları için İstanbul, Eskişehir ve Ankara öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

SEKTÖRLER ÜNIVERSİTELER ILE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTIRMELİ

Zirvede detayları açıklanan iki projeden ilki; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve GYODER PropTech komitesi Başkanı Dr. Mehmet Sakin’in anlatımıyla GYODER Start Up House & PropTech Hub projesi oldu. Projeyi anlatan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz “GYODER’e çok teşekkür ediyorum. YTÜ Teknopark özelinde muhteşem bir iş yaptık. Üniversitelerin derinliğiyle gayrimenkul sektörünü buluşturan derin bir proje oldu. Üniversitelerin içerisinde olmadığı bir projenin büyümesi mümkün değil. Genç beyinlerin olmadığı bir sektörün gelişmesi mümkün değil. Teknopark modeli de bunu en iyi başaran modellerimizden biri. Türkiye’nin en büyük dikeylerinden biri olarak PropTech Hub’ı kurduk. Sektörler üniversiteler ile güçlerini birleştirirse büyümesi kaçınılmaz. PropTech Hub ile de muhteşem bir derinliğe ulaşacağız.” şeklinde konuşurken; GYODER PropTech komitesi Başkanı Dr. Mehmet Sakin ise “Bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje oldu. PropTech’in artık Türkiye’de de GYODER çatısı altında olması gerekiyordu. 1 yıl sonra PropTech Hub’ın içerisinde yer alan startupların başarılarını anlatacağız. Komite olarak çok büyük bir emek harcadık. Yönetim olarak da herkes destekledi. Gelecek sene çok farklı noktalarda olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.