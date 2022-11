GÖNÜL KAHVESİ CEO’SU KEMAL YARDIMCI: “5 ÜLKEDE 85 MAĞAZAYLA HİZMET VERİYORUZ”

Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı, dünyaya açılan bir marka olduklarını belirterek, Türkiye ile beraber toplam 5 ülkede 85 adet mağazayla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Mağaza ağlarına kısa zamanda 4-5 adet ülkeyi daha dahil edeceklerinin altını çizen Kemal Yardımcı, Singapur, Vietnam, Rusya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde mağaza çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Gönül Kahvesi olarak uyguladıkları konsept hakkında da bilgi veren Kemal Yardımcı, “Konseptimiz çok rahat kontrol edilebilir bir konsept. Tek istediğimiz mağazanın sahibinin işletmeden de sorumlu olması. Rahat, kontrol edilebilir ve insana bağımlılığın en aza indirgendiği bir konsept bu. Her şey hazır geliyor ve mutfakla hiçbir şekilde uğraşmanızı gerektirecek bir durum olmuyor. Özellikle bunlardan ötürü zaten tercih edilen bir yapı. Yüzde 85 kahve ve çay ürünleri satıyoruz. Bu durumdan dolayı da kârlılık oldukça yüksek” dedi.

“KARA ŞİMŞEK ARACINI FUARDA SERGİLEDİK”

Gönül Kahvesi markasını uluslar arası alanda tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Kemal Yardımcı, “Bayim Olur musun fuarında standımızda meşhur Kara Şimşek dizisinin aracını sergiledik. Evrensel çapta bir reklam düşündük ve aklımıza bu fikir geldi, bir kısa film çekildi bununla ilgili. Bu tarz işlerin devamını getirmek istiyoruz, yaklaşık 10 tane seri yapmak istiyoruz ve bu da ilk adım olmuş oldu bizim için. 90’ların rekor kırmış bir seriden bahsediyoruz, herkesin bildiği bir efsaneydi o ve herkesin evrensel olarak bildiği bir unsura Gönül Kahvesi olarak sponsor olup dünyaya adımızı duyurmak istedik” diye konuştu. Yurt içinde şu anda 5 mağaza açtıklarını kaydeden Kemal Yardımcı, “Tabii pandemi sonrası yatırımcılar artık daha yatırım yapabilir hale geldiler. Şu anda hali hazırda görüştüğümüz yaklaşık 10-12 franchising olabilecek mağaza var” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRDE 20. YILIMIZI DOLDURDUK”

Kemal Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti: “Gönül Kahvesi Orient isminde mutfaklı ve nargileli başka bir yapımız var. Bir de Orient By GK isminde biraz daha üst bir konsept yapmıştık. O da şu an hazır. 4 ayrı konseptte yürüyor şu an işletme. Franchising almak isteyen yatırımcılar için bayimizin yatırım standartları ve yatırım bütçesine uygun hangi konsepti yapmak isterlerse ve mağazayı açmak istediği lokasyona uygun olarak bir anlaşmaya varıyor ve ona göre konsept belirleyip yapıyoruz. Bayim Olur musun fuarında Gönül Kahvesi standına karşı çok yoğun bir ilgi olduğunu fark ettik. Burada çok ilgi çekiyoruz. Fuara Kara Şimşek aracını getirdik. Hem araca hem de markamıza olan yoğun ilgiden memnunuz. Türkiye’nin ilk butik kahve zinciri olarak 20. yılımızı doldurduk. Güzel ve sağlam adımlarla ilerliyoruz.”