ENTERPRISE TÜRKİYE VE PEGASUS HAVA YOLLARI’NDAN 10 MİLYON PUANLIK İŞ BİRLİĞİ

Enterprise Türkiye, ayrıcalıklı araç kiralama hizmetini farklı avantajlarla birleştiren yeni bir iş birliğine imza attı. Enterprise Türkiye ve Pegasus Hava Yolları gibi sektörünün iki öncü ismini bir araya getiren iş birliği kapsamında; araç kiralama hizmetinden faydalanan kullanıcılar kazanacakları BolPuanları biriktirerek bunları kolayca uçak biletine çevirme şansını elde ediyor. İş birliği dahilinde Enterprise Türkiye’nin mobil uygulamasını ve web sitesini kullanan ya da yaygın ofis ağını tercih eden Pegasus Hava Yolları’nın Bol Bol üyelerine, her araç kiralama hizmetinin ardından hediye puan hakkı sunuluyor. Toplamda 10 milyon BolPuan’ın dağıtılacağı iş birliği çerçevesinde, kullanıcılar Ekim sonuna kadar yapacakları kiralama başına 15 bin puan toplayabiliyor. Kullanıcılar söz konusu 15 bin puan ile de yurt içi ve yurt dışı uçak bileti alma şansı elde ediyor.

“HEM DAHA HIZLIYIZ HEM DE DAHA AYRICALIKLIYIZ”

Pegasus Hava Yolları ile yapılan iş birliğinin araç kiralama hizmetini farklı bir boyuta taşıdığını vurgulayan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Sektörde elde ettiğimiz güçlü konuma paralel olarak hem teknolojik altyapımızı sürekli yeniliyor hem de müşterilerimize farklı avantajlar sağlıyoruz. Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği de çok kıymetli… Bu iş birliği ile Enterprise Türkiye’nin ayrıcalıklarına bir yenisi daha eklendi” diye konuştu. “Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla her zaman bir adım ileriyi hedeflerken, farklı iş birlikleri ile kullanıcılarımızın karşısına çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Tangün, “Yaptığımız yatırımların ve hayata geçirdiğimiz iş birliklerinin ardından artık hem daha hızlıyız hem de müşterilerimize daha da yakınız” dedi. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ise “Enterprise ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliği kapsamında, BolBol üyelerimiz araç kiralarken aynı zamanda Pegasus’tan uçak biletine dönüştürmek için kullanabilecekleri BolPuanlar kazanıyor. 1 yıl boyunca farklı kampanyalarla; BolBol üyelerine toplamda 10 milyon BolPuan kazandıracak bu çalışma, Pegasus BolBollulara, BolPuanlarını kullanarak diledikleri yere seyahat etme imkânı sunuyor. Yıl boyunca farklı kurgularla BolBol üyelerimize kazanç sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KAMPANYA 31 TEMMUZ 2023’E KADAR DEVAM EDECEK

Toplamda 10 milyon puanın dağıtılacağı kampanya 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya dahilinde dönem dönem farklı ayrıcalıklar sunulacak. Pegasus Hava Yolları’nın BolBol üyeleri, Enterprise Türkiye’nin mobil uygulamasını kullanarak yapacakları her 1 TL’lik harcama karşılığında 5 BolPuan elde edebilecek. Kullanıcılar bu kapsamda Ekim ayının sonuna kadar kiralama başı maksimum 15 bin puan kazanabilecek. Ayrıca Pegasus Hava Yolları’nın BolBol üyeleri, Enterprise Türkiye’nin web sitesini tercih ederek yapacakları her 1 TL’lik harcama karşılığında ise lansmana özel 3 BolPuan elde ederken, yine Ekim ayı sonuna kadar kiralama başına maksimum 7 bin 500 puan toplayabilecek.