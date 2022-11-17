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Ekovitrin Kasım sayısında yer alan 'Katar Dosyası' medyada gündem oldu

22’inci yayın yılına giren aylık ekonomi ve iş dünyası haber dergisi Ekovitrin, her sayısında olduğu gibi Kasım 2022 sayısında da yer alan dosyalarla ulusal medyanın gündeminde önemli yer tuttu. Kasım sayısında yer alan Katar Dosyası, birçok yayın organında geniş yer buldu.

Ekovitrin Dergisi Kasım 2022 17.11.2022, 12:42
Ekovitrin Kasım sayısında yer alan 'Katar Dosyası' medyada gündem oldu

Kasım sayısıyla her ay olduğu gibi yine gündem yaratmayı başaran Ekovitrin, sektör dosyaları, araştırma haberler, özel röportajlar ve analizlerle okuyucusuyla buluştu.

Ekovitrin, Kasım sayısının kapağında ana manşette hazırladığı Katar Özel Dosyası’na yer verdi. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, Ekovitrin’in Kasım sayısına özel açıklamalarda bulundu. Katar’ın Türk yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirten Arıoğlu, “Katar’da Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından inşaat yatırımlarının hız kazanması bekleniyor. Bu yeni yatırım döneminde Türk müteahhitlere de daha çok görev verilmesi tahmin ediliyor” dedi.

Katar Özel Dosyasında ayrıca, Katar Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed Bin Nasır Bin Jassim Al Sani, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcıları Ömer Seyfi Aktülün ve Hüseyin Bozdağ’ın açıklamaları yer aldı.

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EKOVİTRİN ULUSAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

İşte Ekovitrin Dergisi'nin Kasım sayısında yer alan Katar Dosyasının ulusal medyadaki yansımalarından bir kaçı...

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak - Ekonomi

bbnhaber.com.tr - 16.11.2022

Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

beyazgazete.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupasi Sonrasi Türk Yatirimcilari Için Önemli Firsatlar Olacak

beyazgundem.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

bogazicigundem.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcılar İçin Önemli Fırsatlar Olacak

bogazicigundem.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

burdahaber.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

bursa.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

bursahakimiyet.com.tr - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

bursayenihaber.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcılar İçin Önemli Fırsatlar Olacak - Ekonomi

ehaber.tv.tr - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak Haberi

ekometre.com - 16.11.2022

Katarda Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak - Ekonomi

ekonomi.haber7.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

ekovitrin.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

ekovitrin.com - 16.11.2022

Lojistik Özel Dosya: Logitrans Fuarı

gather.com.tr - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

gazeterize.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak Haberi, Haberleri

haber16.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

habereburadanbak.com - 16.11.2022

Dünya Kupası İle Gündeme Gelen Katar, Türk İş İnsanlarının Rotasını Çekmeye Hazırlanıyor! Turizm Açısından İş Fırsa...

haberinsaati.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcılar İçin Önemli Fırsatlar Olacak - Yerel

haberintakasi.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

haberintakasi.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

haberintakasi.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

haberintakasi.com - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

habermanset.com.tr - 16.11.2022

Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

habermarmara.com.tr - 16.11.2022

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Katarda Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak – Hepcanli.Com

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Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, "Katar Da Dünya Ku... - Ekonomi

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Katar Da Dünya Kupası Sonrası Türk Yatırımcıları İçin Önemli Fırsatlar Olacak

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