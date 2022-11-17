Ekovitrin Kasım sayısında yer alan 'Katar Dosyası' medyada gündem oldu

Kasım sayısıyla her ay olduğu gibi yine gündem yaratmayı başaran Ekovitrin, sektör dosyaları, araştırma haberler, özel röportajlar ve analizlerle okuyucusuyla buluştu.

Ekovitrin, Kasım sayısının kapağında ana manşette hazırladığı ‘Katar Özel Dosyası’na yer verdi. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, Ekovitrin’in Kasım sayısına özel açıklamalarda bulundu. Katar’ın Türk yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirten Arıoğlu, “Katar’da Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından inşaat yatırımlarının hız kazanması bekleniyor. Bu yeni yatırım döneminde Türk müteahhitlere de daha çok görev verilmesi tahmin ediliyor” dedi.

Katar Özel Dosyasında ayrıca, Katar Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed Bin Nasır Bin Jassim Al Sani, DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcıları Ömer Seyfi Aktülün ve Hüseyin Bozdağ’ın açıklamaları yer aldı.

EKOVİTRİN ULUSAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

İşte Ekovitrin Dergisi'nin Kasım sayısında yer alan Katar Dosyasının ulusal medyadaki yansımalarından bir kaçı...