“DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BAŞARI ETKİN PROJE YÖNETİMİ İLE MÜMKÜN”

Fortune Insight’ın yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında, dünya dijital dönüşüm pazarının büyüklüğü 737,9 milyar dolara ulaştı. Pazarın 2028 yılına kadar 3.546,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pek çok firma dijital dönüşüm odaklı projelerini öncelikli hale getirdi. Dijital dönüşüm, sadece mevcut süreçlerde son teknoloji dijital araçlar kullanmak değil, tüm iş süreçlerini ve üretim sistemlerini dijital teknolojiler ve yapay zekâ kullanarak yeniden yapılandırmak anlamına geliyor. Forbes’un araştırmasına göre, dijital dönüşüm girişimlerinin yüzde 70’i başarısız oluyor. Bu dönüşümde başarının anahtarı stratejik planlama, detaylı iş planları, stratejilere uygun iş süreçlerinin tasarlanması ve ihtiyaca uygun, doğru yazılımlara yatırım yapmak. Diğer önemli konu ise yeterli donanımda ve yetkinlikte kadrolarla çalışmak. Akıllı süreçler tasarlanması ve süreçlerin etkin yönetilmesi denildiğinde ERP-kurumsal kaynak planlama yazılımları en önemli araç olarak karşımıza çıkıyor. IAS Business Academy Genel Müdürü Çiğdem Dönmez, ERP projelerinde ana amacın süreç verimliliklerini artırmak, maliyetleri doğru ve zamanında ölçüp aksiyon alabilmek, kaynak kullanımını optimize etmek ve karlılığı artırmak olduğunu söyledi. Çiğdem Dönmez, “Tüm proje paydaşları bir an önce sonuç almak ve somut proje çıktılarını görerek fayda sağlamaya başlamak ister. Süreç uzadığında ve çıktıların teslimatı sürecin son dönemine bırakıldığında motivasyon düşer. Pek çok yenilikçi değişim fırsatında olduğu gibi, zor ve emek isteyen ERP projelerinde de güncel proje yönetimi yaklaşımları ve metodolojilerini kullanmak proje hedeflerinin gerçekleşmesinde ve paydaş beklentilerinin karşılanmasında büyük rol oynayacak” dedi.

YETKİN KADRO VE ETKİN PROJE ÇIKTILARI

Çiğdem Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Industrial Application Software (IAS) olarak, caniasERP projelerinde her projenin gereklerine göre, proje bazında veya projenin farklı fazlarında farklı proje yaklaşımlarını kullanarak hedeflenen kaynak kullanımı, maliyet ve sürede, istenen kapsamda ve gereksinimleri tam karşılayacak proje çıktılarına ulaşıyoruz. IAS Danışmanlık, IAS Geliştirme ve IAS Akademi’nin deneyimli uzmanlarından oluşan yetkin proje ekipleri oluşturuyoruz. Proje üyelerini, sektörel ve proje deneyimlerine, mesleki formasyonlarına ve proje yönetimi metodolojilerindeki belgelendirilmiş uzmanlıklarına göre atıyoruz. Güncel gelişmeleri takip eden, yeni metodolojiler hakkında bilgi sahibi ve bunları projelerimize yansıtan proje ekipleri ile de etkin sonuçlara ulaşıyor ve başarılı projeler gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşümün başarılı olabilmesi için, tüm çalışanların dönüşümün faydalarına inanması ve iş birliği yapması gerektiğine inanıyoruz ve tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, projenin tüm paydaşlarını projeye dahil edip, projeye sahip çıkmalarını ve iş birliği yapmalarını sağlıyoruz. Özetle, dijital dönüşüm sürecinin önemli adımlarından olan ERP projelerinde başarıyı; yetkin kadrolar, ihtiyaca göre doğru seçilmiş bir ERP yazılımı ve etkin proje yönetimi ile gerçekleştiriyoruz.”