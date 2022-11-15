DEİK TÜRKİYE-KATAR İŞ KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN BOZDAĞ: “KATAR, TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAĞI”

DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Yemek İstanbul Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin Sahibi Hüseyin Bozdağ, Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkileri, Katar ile Türkiye’deki yatırım imkanlarını, Dünya Kupası’nın Katar’a sağlayacağı avantajları ve DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi olarak verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı. Katar’ın Türkiye için en önemli stratejik ortaklardan birisi olduğunu söyleyen Hüseyin Bozdağ, “Katar, Türkiye için kardeş bir ülke. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışıyoruz. Türk iş insanlarının Katar’daki ticaret hacmi 26.7 milyar dolara ulaştı. Katar’ın da Türkiye’de 14-15 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi söz konusu. İki ülke arasında 40 milyar dolarlık ticaret hacmi var. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi olarak, Türk müteahhitlerimizin, Türk iş insanlarının Katar’da önünü açmaya gayret ediyoruz” dedi.

“KATAR’DA YATIRIM YAPMAK, DÜNYAYA AÇILMAYI SAĞLIYOR”

Katar’ın sahip olduğu ticari imkanlar ile dünyada oldukça avantajlı konumda olduğunu belirten Hüseyin Bozdağ, “Katar’da bütün ilişkilerin önemli paydaşların birisi de dünya. Sabah otelde günaydın dediğiniz insan Amerikalı, öğlen bir İtalyanla yemek yiyebiliyorsunuz, akşam da bir Çinli ile kahve içme imkanınız var. Dolayısıyla Katar’da yatırım yapmak, firmaların dünyaya daha kolay açılmasına olanak sağlayabilir. Bunun önemini de bilmek lazım. Katar’da iş dünyasının içerisinde, DEİK’in yaptığı bütün etkinliklerin içerisinde sonuna kadar varız. Özellikle inşaat, altyapı ve diğer konularda müteahhitlerimiz oldukça önemli yerlerde. Diğer önemli bir konu ise Katar’da büyükelçimizin aynı iş dünyasının çalıştığı gibi çalışması ve bizlerin önünü açması gerçekten bizler için çok önemli. Katar’da müteahhitliğin dışında hizmet sektörü de çok önemli. İstanbul Yemek olarak Katar’da endüstriyel yemek yapıyoruz ve Katar’da birçok kuruma yemek hizmeti sağlıyoruz. Bunun dışında restoranlarımız, turizm, enerji ve diğer sektörlerde yatırımlarımız oldukça önemli” diye konuştu.

“KATAR, DÜNYADA AĞIRLIĞI OLAN BİR ÜLKE”

Katar’da Dünya Kupası organizasyonunun yapılacağını, Expo 2023’ün de Katar’da olacağını ifade eden Hüseyin Bozdağ, “Bunların dışında Türk müteahhitlerimiz, petrol, enerji ve doğal gaz konusunda Kuzey Petrolleri genişletme sahası ile alakalı oldukça güzel işler almaya başladılar. Çelik sektöründen inşaat sektörüne varıncaya kadar 7 yıl içerisinde yapılacak yatırımların 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yıl Türkiye’den 100 tane iş adamımızla birlikte büyükelçiliğimizin içinde Türkiye-Katar İş Konseyi’nin toplantıları yapıldı, büyük iftarlar verildi. Katar ve Türk iş adamlarının buluştuğu çeşitli etkinlikler yapıldı. Katar, küçük bir ülke gibi görünse de dünyada ağırlığı olan bir ülke. Katar’da iş yapmak, dünyada iş yapmaktan geçer. Katar’da iş yapan bir iş adamının güvenilirliği, dünyada da bir marka olarak tescil edilmiş olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Katarlı yatırımcıların Türkiye’ye karşı büyük bir sempatilerinin olduğunu, özellikle turizm sektörüyle ilgilendiklerini kaydeden Hüseyin Bozdağ, “Finans ve turizm sektörlerinde Türkiye ile yakından ilgileniyorlar. İki ülkenin birlikte çalışabilecekleri çok önemli işler var. Katar’da Türkiye’nin yatırımları 17. sırada. İngiltere borsasının ve Almanya’daki Wolksvagen’in yarısı Katarlılar’ın. Dünyanın parası artık ortak bir para birimine döndü” açıklamasını yaptı.

“KATAR, DÜNYA KUPASI’NA HAZIR”

Katar’ın Kasım ayındaki Dünya Kupası organizasyonuna hazır olduğunun altını çizen Hüseyin Bozdağ, “Katar’da çok hızlı çalışan gruplardan birisiyle ortaklığımız devam ediyor. İstanbul Yemek olarak Katar’da endüstriyel yemek ve catering hizmeti veriyoruz. Dünya Kupası’nda iki stadyumun catering hizmetini biz karşılıyoruz. Günde yaklaşık 8 stadda 864 bin insanı doyurmaya gayret ediyoruz, bunun yanında bir çok restoranlarımızla, Türk markalarımızla Katar’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

“KATAR’DA GÜNDE 110 BİN KİŞİYİ DOYURUYORUZ”

Yemek İstanbul Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak 33 yıllık bir geçmişe sahip olduklarına değinen Hüseyin Bozdağ, “2 bin 200’e yakın çalışanımız var. Katar’da ‘Yemek İstanbul’ markamızla Katarlı ortaklarımızla birlikte en önemli devlet kurumlarının yemeğini üretiyoruz. İnşaat sektöründe de yemek verdiğimiz firmalar mevcut. Günde aşağı yukarı 110 bin kişiye yemek veriyoruz. Katar’ın dışında Ukrayna mültecilerinin pastörize yemeklerini ve steril yemeklerini gönderiyoruz. Oradan dünyaya açılmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan gibi başka ülkelerde de Katar’ın vesilesiyle Sırbistan ve Cezayir gibi ülkelerde işlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“GLOBAL BİR MARKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Hüseyin Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Yemek İstanbul olarak 4 ülkede faaliyetteyiz. Pandemiden önce Cezayir ve Sırbistan’da vardık, şu anda da Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da da olmaya çalışıyoruz. Dünyada global bir marka olmayı hedefliyoruz. Her gittiğimiz ülkenin de başkenti ya da oranın en ünlü şehrini alıyoruz. Yemek Doha, Yemek İstanbul, Yemek Sırbia ve Yemek Algeria gibi. Yemek İstanbul’u da global bir hale getirmeye çalışıyoruz.”