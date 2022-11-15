DEDEMAN BAYRAĞI ADANA’DA DALGALANACAK

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Nev Solar Enerji yetkilisi Ali Yüzükçü’nün Dedeman Bostancı’da gerçekleştirdiği imza törenine, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, Nev Solar Enerji yetkilileri Kenan Şenbayrak, Burç Şenbayrak, İsmail Yüzükçü, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu üyesi Murat Özmestçi ve Dedeman Turizm Grubu yöneticileri katıldı.

Enerji sektöründe faaliyetlerini sürdüren, Nev Solar Enerji yetkilisi Ali Yüzükçü, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Akdeniz’e 160 km’lik kıyısı bulunan Adana, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan önemli ulaşım yolları üzerinde bulunuyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip, stratejik konumuyla tarih boyunca ticaret ve kültür merkezi olan Adana’nın sahip olduğu potansiyeli, Dedeman markasının ayrıcalıklarıyla buluşturmanın mutluluğunu içindeyiz” dedi. Dedeman hizmet kalitesini Adana’ya taşımanın heyecanını yaşadıklarını belirten Banu Dedeman, “Şehir otelciliğine odaklı bir marka olarak 56 yılda edindiğimiz tecrübe ile 81 ilde bulunmayı, başta Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere farklı kıtalarda filizlenip büyümeyi hedefliyoruz. 2024 yılına kadar yeni markalarımız ile 50 otele ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Dedeman standartlarıyla tasarlanan modern ve konforlu 160 odasıyla konuklarını ağırlayacak olan Dedeman Adana’da, bin metrekarelik balo salonu, 3 adet toplantı salonu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, SPA ve fitness salonu yer alacak. Şehir merkezinde yer alan Taşköprü’ye ve Merkez Park’a yürüme mesafesindeki konumu ile dikkatleri üzerine çeken Dedeman Adana yalnızca Adana iline değil, tüm Çukurova coğrafyasına yeni bir soluk getirecek.