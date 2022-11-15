CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: “TOGG PRESTİJLİ BİR TÜRK MARKASI OLARAK DÜNYADA YOLLARI SÜSLEYECEK”

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı gün Bursa Gemlik’te banttan indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik. Alt yapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilime teknolojiye araştırmaya geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayimizi tarımımızı ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik eko sistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2’den 96’ya, Organize Sanayi Bölgelerimizin sayılarını 192’den 344’e. Buralardaki istihdamı 415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Salgın Avrupa ve Asya’daki tedarik zincirlerini sarsarken, bizim sanayicimiz tüm dünyaya ihracat yapmakla meşguldü. Girişim eko sistemimiz geçen yıl 1,5 milyar dolar üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünyada teknoloji ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin km öteye gitmeye lüzum yok. Türkiye’deki teknoparklara bakmanız, Türk girişimcilerini ziyaret etmeniz yeterli” dedi.

“DÜNYADA NEREYE GİDERSENİZ GİDİN TÜRK MARKALARI İLE KARŞILAŞACAKSINIZ”

”Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markaları ile karşılaşacaksınız. Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyada yolları süsleyecek” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri. Buna rağmen yerli ve milli otomobil markasına sahip olmamak, milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de bu özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ta Başbakanlığım döneminde hep babayiğitlere davet çıkardım. Biliyordum ki bu ülkede bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu, her çabamız gibi buna da dudak bükenler vardı.

Daha da ileri gidip yerli otomobil üretmek, intihardır diyenleri gördük. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Sağ olsunlar, ülkemizin önde gelen sanayi şirketleri bir araya gelerek tüm birikim ve tecrübeleri ile yeri otomobil projemizi başlattılar” diye konuştu. “Türkiye’nin otomobili girişim grubu öyle tuttu ki, Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı” diyen Erdoğan, “Bu süreçte proje devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da yapamazsınız, yapsanız da satamazsınız diyerek bizi bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara rastladık. Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası nerede diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. Burada. İşte burada fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede diyordunuz, fabrika işte burada Bursa Gemlik’te” şeklinde konuştu