BES, SON 10 YILDA 17 KAT BÜYÜDÜ

Ülkemizde 19 yılı geride bırakan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) uzun vadeli yatırım enstrümanları arasında öne çıktığının altını çizen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Emeklilik döneminde gelir kaybını engellemeyi amaçlayan BES, enflasyonun üzerinde getiri imkânı sağlayarak bunun da ötesine geçmeyi başardı. Uzun vadede tasarruf ederken kazandıran önemli bir sisteme dönüştü. 2003 yılında hayata geçirilen BES, 2012 yılında yaklaşık 21 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmıştı.

Son 10 yılda bunu 17 kattan fazla artırmayı başardık” dedi. “BES ülkemizde, dünyada benzeri olmayan teşviklerle geleneksel tasarruf araçlarından ayrışıyor” diyen Atilla Benli, her türlü risk profiline uygun fonun bulunduğu sistemde kısa vadeli yatırım tercihlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenebildiğini ancak sistemin doğası gereği, orta ve uzun vadede kazanım sağladığını belirtti. Sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğunu ve birikimlerini ciddi anlamda büyüttüğünü vurgulayan Atilla Benli, “BES’te uzun süre kalan mutlaka kazanıyor. 5 ve 10 yıllık dönemlere bakıldığında, emeklilik yatırım fonlarının ortalama getirisi, TÜFE ve BIST-100 endeksinden daha yüksek” dedi. TSB’nin ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, sigortalılar lehine ürünler geliştirmek ve bunların kullanımlarını yaygınlaştırmak için çalıştığını hatırlatan Benli, vatandaşların BES’e teveccühü sayesinde TSB’nin bu amaçlara layıkıyla hizmet edebildiğini vurguladı.

“BES’İN GELİŞİMİ İÇİN DEVLETİMİZ VE SEDDK BÜYÜK ÖZVERİDE BULUNUYOR”

Sistemin 2023 hedeflerini de hatırlatan Atilla Benli, BES’in devletin destekleriyle gelişimini kesintisiz sürdürdüğüne işaret etti: “Düzenleyici otoritemiz SEDDK, BES için gerekli tüm adımları özveriyle atıyor. Devletimiz, politika belgelerinde ve ekonomi paketlerinde mutlaka BES’e yer ayırıyor. Fon tutarındaki ve artan katılımcı sayısındaki istikrarın sürdürülebilmesi için 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda BES’e yer verilmesi önemli bir aşamadır. Burada, finansman ihtiyacı doğan katılımcıların sistemden ayrılmak yerine, avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Nureddin Nebati’nin BES’i yeni teşviklerle desteklemeye devam edeceklerini müjdelemesi çok kıymetliydi. Tüm bu yoğun çalışmalar sayesinde 2023 yılı sonunda 17 milyon katılımcı ve 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” Sistemde hayata geçirilecek diğer düzenlemelerin ise “konut ve çeyiz hesapları alternatifleri, kısmi çekiş hakkı ile katılımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve birikimlerinin temlik edilmesine olanak sağlanması ve tek seferde yatırılacak katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri olarak hesaba dâhil edilmesi” olduğunu belirten Benli, bu düzenlemelerin vatandaşın ilgisini daha da artıracağını ve sistemin daha da güçleneceğini belirtti.