Erkan Öz yazdı: Sorun ‘Faiz’ Değil ‘Rezerv’

Borsa dışı şirketleri de dahil ederek dünyanın tamamını ele alırsak muhtemelen zombi şirket oranı çok daha yüksek çıkacaktır. Sınırsız para üretimi israf, verimsizlik, savaş ve yolsuzlukları teşvik ettiği sürece zombi şirket oranı da hızla yükselmeye devam edecektir. Günümüzde sınırsız paracılar, sınırlı varlıkları para olarak dahi kabul etmez. Örneğin onlara göre dünya ekonomisini işletecek yeterli sayıda altın yoktur. Aslında sorun altının miktarı değil fiyatıdır. Günümüzde sınırsız dolar yerine sınırlı altın, rezerv para olarak kullanılsaydı altın fiyatının çok çok daha yukarıda olması gerekirdi. Sınırsız paracılara göre para borcun ölçme aleti değildir. Onlara göre para borcun ta kendisidir. Yani ‘para = kredi’ formülünü herkesin kabul etmesini isterler. Oysa ‘para kredidir’ demek, ‘saat zamandır’ demek gibi komik, anlamsız ve yanlış bir ifadedir.

REZERV İŞLEVİ BOZULDU

Bir diğer büyük tartışma da faiz üzerinde dönüyor. Ekonomide lazım olduğunda faizlerin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden ‘ortodoks teoriler’ ile faizlerin genel olarak düşük tutulması gerektiğini öne süren anlayışlar kapışıyor. Oysa günümüzde para sisteminin sorunu faiz değil, ‘rezerv’dir. Bugün içinde yaşadığımız sınırsız para ortamında faizleri yükseltirseniz ekonomi durgunluğa girer, iflaslar ve işsizlik başlar. Yok eğer faizleri düşürürseniz bu defa da yanlış yatırımlar ve enflasyon alır başını gider. Mesele faiz değil rezervdir. Çünkü dünyanın tüm paralarının rezerv yani değer saklama işlevi bozulmuştur. Bir şeyin üretimini sınırsız hale getirirsiniz elbette o malın piyasadaki değeri de sürekli düşer. Dünyanın en kuvvetli dövizi olarak gösterilen dolar için de durum farklı değildir. 2010 yılından bu yana dolar enflasyon ile değerinin yüzde 39’unu kaybetti. Ancak bu resmi veri. Amerika 1980’lerde enflasyon hesaplama yöntemini değiştirdi. Tüm dünya da ABD’yi takip etti. Çünkü bu yeni yöntem ile resmi enflasyon sokaktaki fiyat artışlarının yarısı olarak çıkıyor. Amerika’da Shadow Stats isimli bir kurum, 80 öncesi yöntem ile hâlâ enflasyonu hesaplıyor. Öyleyse dolar aslında 2010-2023 arasında gerçekte yaklaşık yüzde 80 değer kaybetti.

PARA BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRMEK

Faizler hemen hiç bir zaman enflasyonu aşmaz. Bu durumda dolar ile rezerv tutanlar dahi son yıllarda büyük zarara uğradı. Böylece özellikle ücret ile çalışanlar para biriktirmeye kalkıştıklarında tasarrufları eridi. Para biriktirmeden herhangi bir büyük alışveriş yaptıklarında ise alım güçleri bu defa da faiz tarafından yok edildi. İsraf ve savaş teşvik edilirken bir sürü yanlış yatırım yapıldı. Çoktan iflas etmiş olması gereken bir dolu firma ise hâlâ ekonomik ilişkileri bozmaya devam ediyor. Bu çok ciddi sorunu aşabilmenin yolu faizler ile yukarı aşağı oynamak değil rezerv tuttuğunuz para biçimini değiştirmektir. Günümüzde özellikle daha yüksek üretim gücüne sahip ülkeler altın ve yer yer gümüş satın alarak sınırsız dolardan uzaklaşmak istiyor. Türkiye de son yıllarda altın varlığını arttırarak bu yönde adımlar atmıştı. BRICS Ülkeleri liderliğinde merkez bankaları 2022 yılında son 70 yılın altın alım rekorunu kırdı. Rezerv değişiminde daha hızlı sonuç almak isteyenler ise gümüş ve hatta kripto paraya yöneliyor. Mesela, Bitcoin 2008 Krizi’ne tepki olarak geliştirilmiş blokchain teknolojisi ile çalışan yeni tip bir sınırlı para. Bitcoin üretimi ancak ciddi bir enerji maliyeti ile yapılabiliyor ve sadece 21 milyon adet Bitcoin var olabilecek.

5 MİLYARA 492 MİLYAR DOLAR

2017 Yılında Türkiye’nin devlet olarak rezervlerine kripto varlıklar alması gerektiğini belirtmiştim. Örneğin sadece 6,5 yıl kadar önce 27 Ocak 2017’de Türkiye’nin toplam döviz rezervi 107 milyar dolar civarındaydı. O tarihte Bitcoin 920 dolar ve Ethereum 10,5 dolardan işlem görüyordu. Türkiye Ocak 2017’de döviz rezervlerinin sadece 5 milyar dolarlık kısmını yani yüzde 4,6’sını basit bir portföy ve risk yönetimi ile kripto paraya çevirseydi bakın neler olurdu: TCMB 4,7 milyar dolarlık Bitcoin ve 300 milyon dolarlık Ethereum satın alabilirdi. 10 Kasım 2021’de Bitcoin 69 bin 045 dolar ve Ethereum 4 bin 878 doları gördü. O gün Türkiye’nin sadece yüzde 4,6 riskle yapacağı 5 milyar dolarlık yatırım 5 yıldan az bir sürede 492 milyar dolara ulaşmış olurdu! Merkez Bankası bu işi profesyonel fon yöneticileri ile yapardı. Teknik sinyaller kötüleşince pozisyonlar kapatılırdı. Yani şu anda nereden baksanız rezervimizde en az 350-400 milyar dolar ek para olurdu. Başka ülkelerin de rezerv araçlarını değiştirmek için adım atacağından ve kripto para kullanacağından şüpheniz olmasın. Dünya çapında 4 trilyon dolardan fazla varlık yöneten finans devi Fidelity Ocak 2022’de yayınladığı bir raporda şu görüşlere yer vermişti: “Bitcoin’in benimsenmesi artarsa, bugün bir miktar Bitcoin satın alan ülkeler, rekabet açısından emsallerinden daha iyi durumda olacak. Bu nedenle, diğer ülkeler Bitcoin’e inanmasalar bile, bir çeşit sigorta olarak satın almak zorunda kalacaklar.”