Ekovitrin Haziran Özel Sayısında Dönüşüm Ve Değişime Işık Tuttu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile Türkiye Yüzyılı’nın başlamasını ayrıntılı analizleriyle ele alan Ekovitrin, bu sayısında enerjiden, kentsel dönüşüme, finanstan, otomotiv sektörüne, havacılık ve lojistikte proje taşımacılığından ulaştırmaya, online satış hizmetlerinden sıfır atık konulu yeşil ekonomiye, eğitimden fuarlara ve aile şirketlerinden liderlik üzerine birçok konuyu gündeme taşıdı.

ENERJİ, SICAK PARA VE TERÖR

Türkiye’de Mayıs itibariyle ayın olayı 14 -28 Mayıs genel seçimleri oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği ve Cumhur İttifakı’nın 323 milletvekiliyle TBMM’de çoğunluğu sağladığı seçimlerle birlikte Türkiye Yüzyılı resmen başladı. Ekovitrin seçimi ve yeni kabineyi bekleyen meseleleri farklı bir bakış açısıyla geniş bir şekilde sayfalarına aldı.

Ülkenin en büyük meselelerinden biri enerji. Ekovitrin konuyu duayen isimlerden biri olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal ile değerlendirdi. Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak’ın yaptığı röportaj Türkiye’de enerji sorununun nasıl halledileceğine dair önemli ipuçları verdi. Özellikle Prof. Dr. Doğan Aydal röportajında “Su kaynaklarımız Türkiye’nin beka konusu” derken terörle su kaynakları arasında kurduğu bağ ilgi çekici ayrıntılara sahne oldu.

Uluslararası sıcak para simsarlarının Türkiye’ye yönelik planları, bu planlara karşı gerçekleştirilecek politikalar, merkeziyetsiz kripto paranın dünya hakimiyetine karşı, merkezli dijital paranın durumu ve Türkiye’de dijital para ile ilgili konular, finansa dair birçok gelişme yine Ekovitrin’in Haziran sayısının gündemine girdi.

Yaklaşık 2 yıldır Borsa İstanbul’a olan ilginin giderek artışına karşılık küçük yatırımcının ciddi kayıplarla karşılaşmasına ışık tutan Ekovitrin, “Borsaya yeni katılan küçük yatırımcılar neden kaybediyor?” başlığıyla piyasalardaki sert hareketleri yorumladı.

OTOMOTİVDEN SEKTÖRLERE BAKIŞ

Her sayısında farklı bir sektörü öne çıkaran ve değerlendiren Ekovitrin, Haziran sayısında otomotivde hizmet sektörünü masaya yatırdı ve otomotivde online destekli gelişen ikinci el araç pazarındaki alım, satım ve kiralamanın öne çıktığı hizmetleri okuyucularına aktardı. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ile sektördeki faaliyetleri, hizmetleri ve yatırım durumunu analiz röportajla gündeme taşıyan Ekovitrin, son dönemde araca olan ilginin sebeplerini de ortaya koydu.

Ekovitrin’e konuşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş sektörün değişim ve dönüşüme ihtiyacı olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki ikinci el ekosistemini dönüştürecek bir süreci başlattıklarını belirten Muhammed Ali Karakaş, sektörün regülasyona, denetime, kapsayıcı bir tutuma, kurumsal bir çatıya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Türkiye’nin en yaygın ve en geniş ikinci el otomobil ağını yönettiklerini dile getiren Karakaş, “Sektör fark etmeksizin değişken bir zeminde kalıcı işler yapmak isteniyorsa, çevik bir yönetim anlayışının benimsenmesi oldukça mühim” dedi.

Müşterilerine tüm süreçleri kolaylaştıran bir hizmet çeşitliliği sundukları bilgisini veren Karakaş, ikinci el araç sektöründe başarılı olmanın üç yolunu gösterdi ve “Sektörde bulunanların müşteri deneyimi ile teknolojiyi daha güçlü bir şekilde bir araya getirmeleri ve girişimci olmaları gerekiyor” şartını ortaya koydu. Muhammed Ali Karakaş, son dönemde araç fiyatlarındaki artışını da otomobilin artık gayrimenkul, döviz ve altın gibi bir yatırım aracı olmasına bağladı.

ÜNİVERSİTE – İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ

Ekovitrin sektörel bakışın yanında eğitim ile iş dünyasının birlikteliğine de önem veriyor. Özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından geçen ay düzenlenen ve 100’den fazla firmanın katıldığı Kariyer Günleri Fuarı bu konudaki etkinliklere örnek teşkil ediyor. Söz konusu etkinliklerle öğrenciler mezuniyet sonrası iş bulma kaygısını da üzerlerinden atarak özgüvenlerini yükseltiyor.

Sıfır atık ekonomide geri dönüşüm adına atılmış en etkili adım. Ekovitrin Haziran sayısında “Evsel atıklar madenler kadar değerli” başlığıyla sıfır atık yaklaşımını “Atıklar sorun değil hem doğa hem ekonomi için ciddi bir kaynak” şeklinde değerlendiriyor.

Türkiye’nin diğer önemli sorunu yapı stoku. Deprem kuşağında yer alan ülkede yapıların önemli bölümü zayıf. Diğer taraftan özellikle konut fiyatlarının çok yüksek olması da sosyal dengede olumsuzluklar ortaya çıkarıyor. Ekovitrin sorunu ünlü kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen’in röportajıyla açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.

Ülke kalkınmasında son derece önemi haiz proje lojistiğini şirket temsilcileri ve işin uzmanlarıyla değerlendiren Ekovitrin, olayı “Proje taşımacılığı kalkınmanın temeli” başlığıyla aydınlatıyor.

EKOVİTRİN YAZARLARI UFUK AÇIYOR

Ekovitrin’i cazip hale getiren yazarlar da analizleriyle ufuk açıyor. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata'nın gündemi özetleyen "Güven ve İstikrar" başlıklı yazısı, Tümay Mercan'ın her alanda farklılaşmayı öne çıkaran "Farklılaşan Fark Edilir" başlığını attığı makalesi, Eda Karadağ'ın ulusal ve uluslararası piyasaları değerlendirdiği "Yılı Yarıladık" yorumu dergide öne çıkan yazılar.

Yine İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyd Ebrar Levent'in "Borsaya Yeni Katılan Küçük Yatırımcılar Neden Kaybediyor?", İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Beyhan Yaslıdağ'ın "Dijital Para ve Kripto Para Nedir Ne Değildir?", Sedat Yılmaz'ın "Geleneksel Ekonomi Politikalarından Çok Çektik!" ile "Yeni Hükümeti Bekleyen Öncelikli Meseleler", Erkan Öz'ün "Sorun Faiz Değil Rezerv", İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Selimler'in "Seçim Sonrası Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler", Bilal Koçak'ın "Erdoğan Farkı", Neslihan Maltepe'nin "Sürdürülebilirlik", İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erginbay Uğurlu'nun "Yeşil Ekonomi ve Atık Yönetimi Bilinci", İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Özyürek'in "Sınav Kaygısı Nasıl Giderilir?", Av. Ahmet Burak Yalçın'ın "Yeni Mâlikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası", Muammer Ünlü'nün "Kendileri Özel, Mevzuatları Değil", Filiz Bozat'ın "Ülkemizin Ağır Taşımacılıkta Güncel Durumu", Seçkin Yazıcı'nın Mega Yatırımların Yolu; Proje Taşımacılığı", Tuba Saraçoğlu'nun "Aile Şirketlerinde İkinci Kuşak" ve Fatma Zehra Yılmaz'ın "Liderlik Modelleri" başlıklı yazıları merak edilen meselelere projeksiyon yapıyor.

Gündemle beraber ilgi çekici gelişmeleri öne çıkarma ve okuyucusuna en iyi ekonomi dergisini sunma gayretini sürdürün Ekovitrin, Migros ve Carrefoursa gibi satış noktalarının yanı sıra D&R mağazaları, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi platformlarınde bulunabiliyor.