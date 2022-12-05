UŞAK SERAMIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI DURMUŞ TANIŞ: “ÜRETİM KAPASİTEMİZİ HER YIL ARTIRIYORUZ”

Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış, 2003 yılında 2,5 milyon metrekare ile başladıkları üretim faaliyetlerine şu anda 30 milyon metrekarenin üzerinde alanda devam ettiklerini söyledi. Üretim kapasitelerini her yıl artırdıklarını belirten Durmuş Tanış, yatırımlarını tamamladıkları zaman üretim alanlarının 36 milyon metrekareye ulaşacağını kaydetti. 43’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Durmuş Tanış, Almanya, ABD, İsrail ve Romanya’nın en çok ihracat yaptıkları ülkeler olduğunu vurguladı.

“UNICERA FUARI ÇOK GÜZEL GEÇTİ”

Unicera Fuarı’nın bu yıl, geçen yıla göre daha iyi geçtiğine dikkat çeken Durmuş Tanış, “Geçen yıl pandemi nedeniyle biraz çekingenlik vardı, bu yıl her şey normal, fuar gayet iyi gidiyor. Fuarda hem içeriden hem de dışarıdan güzel tepkiler aldık, çok memnunuz. Fuarın en büyük standlarından birisi bizimki, 800 metrekarelik alanımızda ürünlerimizi sergiledik. Fuarda yeni ürünlerimizi sergiledik, 60x180’ler, 75x150’ler, bunlardan da güzel tepkiler aldık. Tek sıkıntımız, enerji fiyatlarının çok yükselmesi. Dolayısıyla ihracatta sıkıntılar oluşmaya başladı. Bugün İspanya bile bizden ucuz fiyat veriyor. Çin ve Hindistan zaten ucuz. Enerjide hükümetimizden biraz destek bekliyoruz” dedi.

“SERAMİK SEKTÖRÜNDE DARALMA VAR”

Seramik sektöründe yaşanan daralmayı enerji fiyatlarına bağladıklarını söyleyen Durmuş Tanış, “Bugün İran’da doğal gaz bedava. Müşterilerimiz de fiyatlara bakıyor. Fiyatınız iyi olursa, ürününüz de iyiyse satış patlaması yaşarsınız. Hükümetin enerjiye biraz süspansiyon yapması lazım” diye konuştu.

“RENK YELPAZEMİZ OLDUKÇA GENİŞ”

Yeni ürünlerden de bahseden Durmuş Tanış, “Daha önce en büyük ürünümüz 60x120’ydi, şu anda 60x180 ve 75x150 yapıyoruz, 40x120 ve 30x90 ürünlerimiz var. Yeni ürünlerimize çok güzel siparişler aldık. Aşağı yukarı 15-16 tane rengimiz var. Renk zenginliğinde bir sıkıntımız yok, dijital baskı yaptığımız için istediğimiz rengi uygulayabiliyoruz.

“YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI, MALİYETLERİ YÜKSELTTİ”

Enerji fiyatlarında yaşanan artışın malzeme fiyatlarına da yansıdığına işaret eden Durmuş Tanış, sözlerine şöyle devam etti: “Malzeme fiyatlarının, demir, beton, seramik ve çimento fiyatları arttı, bunun en önemli sebebi de enerji. Bizim işimiz tamamıyla inşaata bağlı. Dolayısıyla çok fiyat artışı olduğu için arz var fakat talep yaratılamıyor.”