TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3,9 BÜYÜDÜ!

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 arttı.

GSYH, 4 TRİLYON 258 MİLYAR 168 MİLYON TL

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH’nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANE HALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,9 ARTTI

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 12,6, İTHALATI İSE YÜZDE 12,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 12,6, ithalatı ise yüzde 12,2 arttı. İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 96,2 ARTTI İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 96,2, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 123 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8 oldu.

İŞ DÜNYASINDAN ‘BÜYÜME’ DEĞERLENDİRMESİ

DEİK Başkanı Nail Olpak: “TÜRKİYE İÇİN RESESYON İHTİMALİ ZAYIF”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, küresel risklerin ve resesyonun konuşulduğu bir ortamda dahi yüzde 3,9’luk büyüme gösteren Türkiye’nin bir kez daha dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını belirterek, “Dolayısıyla yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme verisi, Türkiye açısından resesyon ihtimalinin de bir hayli zayıf olduğunu destekler nitelikte” değerlendirmesini yaptı. DEİK’ten yapılan açıklamada Olpak, yatırımlarda göze çarpan ufak bir daralma dışında tüm alt kalemlerin büyümeye olumlu katkı yaptığına dikkat çekti. İnşaat hariç tüm sektörlerin pozitif büyüme göstermesinin değerli olduğunu vurgulayan Olpak, “Açıklanan bu olumlu veri, 2022 büyümesinin yüzde 5 civarlarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor” görüşünü savundu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: “VERİLER, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DİNAMİZMİNİN BİR GÖSTERGESİ”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının arttırılması gerektiğini bildirdi. Son dönemlerde sanayiden ve sanayi ihracatından güçlü bir şekilde beslenen büyüme oranlarında, yurtdışı kaynaklı gelişmeler başta olmak üzere, farklı olumsuz nedenlerden kaynaklanan bir ivme kaybı olduğunu gözlemlediklerini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bu ivme kaybını, özellikle İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin son aylardaki belirgin düşüşünde de maalesef açıkça görmekteyiz. Yine de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verilerini Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının arttırılması gerektiğinin altını çizmek isteriz. Ayrıca, bu olumsuz dönemde bile sanayimizin yatırım ihtiyacının ve sanayicimizin yatırım motivasyonunun hala oldukça yüksek olduğunu hatırlatmak istiyorum. Böylesine kıymetli bir iklim şansını ve fırsatını, ülkemizin geleceğine yönelik olarak olumlu değerlendirmemiz gerektiğini özellikle vurguluyorum.”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “EKONOMİ DİNAMİZMİNİ SÜRDÜRÜYOR”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, “Yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor” yorumunu yaptı. Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü” dile getirdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, “Millî ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. MÜSİAD’dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, “Salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların henüz tam anlamıyla bertaraf edilemediği bir dönemde patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktürü oldukça olumsuz etkiledi. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin bir ispatı” dedi.

İKMİB Başkanı Adil Pelister: “KİMYA SEKTÖRÜ YÜZDE 40 BÜYÜDÜ”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz üçüncü çeyrekte 2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi. İKMİB’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, “Özellikle AB ve ABD tarafındaki resesyon sinyalleri son çeyrekte daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu durumun ihracatımıza yansımalarını bazı hammadde ve yarı mamul verdiğimiz diğer sektörlerde görmeye başladık. Ülkemizin yıl sonu büyüme beklentisi ise uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı yönlü revize edildi ve yüzde 5’in üzerinde büyüme bekleniyor. Biz de ihracatta kimya sektörümüzün yılı yıllık bazda yüzde 30’a yakın büyüme ile kapatmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran: TÜRKİYE’NİN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, “Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye’nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesidir” ifadesini kullandı. Baran büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisine ivme kaybettirmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu gerçeği göz ardı etmemek gerektiği gibi karamsar tablo çizmek de doğru değil. Türkiye ekonomisi zaten doğru bir rotada gelişimini sürdürüyor. Bu süreçte katma değerli üretimi teşvik etmek, bunu sağlayacak yatırımları desteklemek, büyümenin devamlılığına katkı sağlayacak. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye’nin önü açık” dedi.