SAVAŞ CENEVİZ “2023’TE YENİLİKLERE İMZA ATARAK DAHA İNOVATİF VE ÇÖZÜMCÜL SÜREÇLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Trouw Nutrition Türkiye Pazarlama Müdürü Savaş Ceneviz, 2023 yılında müşteri deneyimi süreçlerinde yeniliklere imza atarak daha inovatif ve çözümcül süreçleri hayata geçireceklerini söyledi. Sundukları yeniliklerle çiftliklerin, üreticilerin, entegre tesislerin, bayilerin kısacası tüm paydaşlarının ve iş ortaklarının yanında olmaya 2023 yılında da devam edeceklerini belirten Savaş Ceneviz, “Kanatlı ve ruminant alanında düzenleyeceğimiz ilgi çekici etkinliklerle Türk hayvancılık sektörüyle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Gücünü yenilikten alan projelerle gücümüzü sahada da göstereceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 15. YILIMIZI KUTLUYORUZ”

Hollanda merkezli SHV Holding’e bağlı, alanında çok güçlü ve 100 yıllık bir şirket olan Nutreco’nun bir parçası oldukları bilgisini veren Savaş Ceneviz, “Türkiye’de ise 15’inci yılımızı kutluyoruz ve 15 yıldır ülkemizde de hayvancılığın gelişimi adına önemli bir iş yapıyoruz. ‘Geleceği Besleme’ misyonumuzla öncelikle hayvanların doğru beslenmesine katkıda bulunuyor böylelikle insanların tükettikleri hayvansal gıdaların güvenliği için çalışıyoruz. Yediğimiz kırmızı ve beyaz etin, balığın, yumurtanın ve içtiğimiz sütün kaynağı olan hayvanların doğru beslenebilmesine yardımcı oluyoruz. Doğru hayvan besleme yöntemlerimiz ile hayvancılık sektörüne, bunun sonucunda sağlanan güvenilir hayvansal gıdalar ile ülkemize, insanımıza hizmet veriyoruz. Bu sebeple her ne kadar B2B alanda faaliyet gösterse de etkileri insanların gıda güvenliğini doğrudan etkilendiği için böyle bir markanın pazarlama faaliyetlerini yürütüyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu. 2022 yılının Trouw Nutrition açısından çok başarılı geçtiğine değinen Savaş Ceneviz, “Pek çok anlamda değiştiğimiz ve yenilendiğimiz bir yıl oldu. Öncelikle Genel Merkez ofisimizi değiştirdik. Daha büyük, daha geniş, daha modern, yepyeni bir ofise taşındık. Değişim rüzgarları yönetim kadromuzda da esti ve burada da aramıza alanında uzman yeni isimler katıldı. Böylelikle gücümüze güç kattık. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kadınların iş dünyasında güçlendirilmesinin çok önemli olduğunun bilinciyle yönetim kadromuzda da şirketimizin genelinde de kadın iş gücünün ağırlığını artırdık. Güvenli ve verimli çiftlikler geliştirme hedefimizle geniş ölçekli bir kontrol ve iyileştirme programı olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programımızı hayata geçirdik. Bu önemli bir diğer özelliği de global tarafta bir ilk olması. Yani şirketimizin faaliyet gösterdiği 39 ülke arasında bu servis ilk kez Türkiye’de başladı. Türk ekibin bilgisiyle, deneyimiyle, know-how’ıyla, global bakış açısıyla ve inovatif çalışmalarıyla Türkiye’de geliştirdiği bu programla diğer ülkelere de örnek olacağımızı düşünüyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerimizle etkileşim süreçlerimizi güncelleyerek, Türk hayvancılık sektörünün hayatını kolaylaştıran çözüm ortağı olma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Ekibimizin bu özverili çalışmaları şirketimizin faaliyet sonuçlarına da olumlu bir şekilde yansıdı” şeklinde konuştu.