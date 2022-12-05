Lojistik Özel Dosya: Perakende Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Dosyada: UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy'un "2023’TE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN FİNANSAL PLANLAMA ŞART" başlıklı özel yazısı yer alıyor.

Lojistik özel dosyasında ayrıca şu başlıklar yer alıyor;

DGC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gökçe Doğaç, “DGC Lojistik’in özellikle CIS gibi zor bir bölgede bulunmasının amacı bu coğrafyada hızla büyüyen Türk firmalarına, lojistik alanında güvenebileceği bir partner olmak. 2023 yılında Gürcistan ve Azerbaycan’da depo hizmetlerini başlatacağız” dedi.

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “2022 yılında yüzde 73’lük bir büyüme sağladık. 2022 yılı sonunda yıllık toplam 500 bin civarında beyanname sunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi.

Volvo Trucks, karayolu taşımacılığının geleceğine imza atacak elektrikli kamyon ailesinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Logitrans Lojistik Rusya İş Geliştirme Müdürü Atilla Burak Tunç, “Genç ve dinamik bir şirketiz. Toplam 12 ülkede, 18 tane ofise sahibiz. Ciddi yatırım ve atılım planlarımız var, sefer sayılarımızı ve ciromuzu artırmak istiyoruz. Rusya ve Türki Cumhuriyetler hattında Türkiye pazarında lider bir firmayız” dedi.

Nakilnat.com Kurucusu ve Sahibi Mehmet Meydan, “Türkiye’de lojistik sektörü devamlı önem kazanıyor. Naklinat ile lojistik sektöründe akıllardaki tüm soru işaretlerini kaldırarak, kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda düzenli, hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde hizmet sunuyoruz” dedi.

Omsan Logistics, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve lojistik sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Atlas Lojistik Ödülleri’nde intermodal hizmetleri ve kurduğu yeşil lojistik hatları ile etkinliğin en önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Omsan Logistics Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları kategorisinde de ödül alan firmalar arasında yer aldı.

Tırsan, sektörün güçlü oyuncularından Şaheser Grup bünyesinde yer alan Nüans Lojistik’e 20 adetlik Tırsan Multi Ride siparişinin ilk 10 adetlik partisini teslim etti. Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine, Şaheser Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Çapar ve Tırsan Treyler Satış Yönetici Recep Öndal Demirci katıldı.

80 yıllık tarihiyle Türkiye’nin yerli ve milli kuruluşlarından Horoz Lojistik, ‘Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Grup Başkanlığı’ görevini sektörde 23 yıldır tecrübe sahibi bir isim olan Tolga Palabıyık’a emanet etti...