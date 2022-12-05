KARACA İNGİLTERE’DEKİ İLK MAĞAZASIYLA LONDRA’DA

Tasarımda yakaladığı farklı çizgiyi kaliteli ürünlerle buluşturan Karaca, son yıllarda hızlandırdığı yurtdışı açılımını Londra ile devam ettiriyor. Türkiye’den sonra yurtdışında da marka bilinirliğini artıran ve ürünleriyle fark yaratan Karaca, sektöre kattığı yenilikler ve köklerine bağlılığıyla globalleşme yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Karaca CEO’su Fatih Karaca, “Karaca olarak ürünlerimizle global pazarda gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki her kültürde sofra düzeni ayrı bir önem taşıyor.

Her ülkenin dili, damak tadı farklı olsa da hep güzel ve özenli sofralarda bir araya geliyoruz. Farklı pazarlarda, farklı kültürlerle ürünlerimizi buluşturarak, marka değerimizi sınırların ötesine taşıyoruz. Porselen konusunda köklü bir tarihe sahip olan İngiltere’de Karaca ürünlerimizde yer alacağımız için çok gururluyuz” açıklamasında bulundu. 1973 yılından beri, mutfak, sofra ürünleri, küçük ev aletleri gibi ihtiyaç duyulan birçok ürünü tüketicilerle buluşturan Karaca, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da sofra kültürünü paylaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bugün 43 ülkede, 305 mağaza, 2 binin üzerinde satış noktası, 140 kategoride 28 bini aşkın ürünüyle sektörde liderliğini koruyan Karaca, insanların sevdikleri ile paylaştıkları anlara değer katıyor. Mutfak ve sofra kategorisindeki ürünleriyle global pazarda gücünü artırmayı hedefleyen Karaca, şu an 3 kıtaya yayılmış mağazacılık ağı ile varlığını Almanya ve Fransa’dan sonra Londra’da güçlü adımlarla sürdürüyor. Yakın coğrafyalardaki mağazalaşma sürecini tamamladıktan sonra, ilk olarak Almanya, sonra Fransa ile yurtdışı açılımını gerçekleştiren marka, şimdi ürünlerini Londra’da tüketicilerin beğenisine sunuyor. Türk kültürünü yansıtan ama İngilizlerin yerel beklentilerini de karşılayan tasarım ürünleriyle Londra’da Islington Meydanı’ndaki yeni mağazası ile hizmet verecek.