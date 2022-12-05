IAS YÖNETİCİLERİ, TEKSTİL SEKTÖRÜ PROFESYONELLERİ İLE BULUŞTU

Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) iş birliği ile düzenlendi. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda tekstil makinaları üreticileri ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik odaların temsilcileri bir araya geldi. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinliğe Industrial Application Software (IAS) de Platin Sponsor olarak destek verdi.

CANIAS4.0’IN TEKSTİL SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİ TANITILDI

Etkinlikte, IAS Yetkinlik Merkezi Müdür Yardımcısı Şafak Güven, ‘canias4.0 ile Sürdürülebilir Tekstil Çözümleri’ başlıklı sunumu ile ziyaretçiler ile bir araya geldi. Ayrıca IoT Proje Mühendisi Candoğan Olgun da ‘Tekstil Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Modeli Çerçevesinde ERP - IoT Bütünsel Teknoloji Çözümleri Etkisi’ başlıklı bildirisi ile etkinlikte yer aldı. Iot Ürün Müdürü İbrahim Tataroğlu, IAS Satış Yöneticisi Ercan Şahin, IAS Pazarlama Müdürü Ersin Çiçek, IAS Müşteri İlişkileri Yöneticisi Emel Demir ve IAS Ofis Asistanı Uzmanı Özge Nasır etkinlik fuaye alanında kurulan canias4.0 standında ziyaretçileri ağırladı. IAS yetkilileri, canias4.0 teknolojileri ile tekstil sektörü için özel olarak geliştirilen çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

TEKSTİLDE DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ

Sempozyumda üretimde dijital dönüşümün önemine vurgu yapıldı. Dijital dönüşümün üniversitelerdeki eğitimle başlatılması gerektiğini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Mühendislik Fakültesi kadromuz, sektörün ve ülkenin tıkandığı noktalarda önümüzü görmemizi sağlayacak yetkinlikte. Bununla gurur duyuyoruz. Tekstil Mühendisliği bölümümüze ilginin sürekli artması da mutluluk verici. Makine Mühendisliği Bölümü de çok iyi iş birliği olmalı. Otomasyon, dijitalleşme ile makineleşme anlamında ileri seviyelere ulaşmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Kapasitemiz de bilgi-birikimimiz de var” dedi.