ERDAL BAHÇIVAN: “DÜNYADAKİ YENİ NESİL SANAYİ ANLAYIŞIYLA DÖNÜŞÜME ODAKLANMALIYIZ”

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “Yönetim Kurulumuzun (2022-2026) Yeni Dönem Çalışma Programının Değerlendirilmesi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Meclis gündemine ilişkin açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Meclis’in yeni üyeleri geniş katılımla büyük ilgi gösterdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulunun 4 yıllık yol haritasını oluşturan Çalışma Programında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmelere seyirci kalmak, sadece şikayetçi olmak yerine, proaktif davranarak sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya önem vereceklerine dikkat çekti. Bahçıvan “İstanbul Sanayi Odası’nın bu örnek tutum ve yaklaşımını önümüzdeki dönemde de güçlendirerek geliştirmek için Meclisimizi ve Meslek Komitelerimizi daha etkin hale getirmenin çabası ve arayışı içinde de olacağız. Bunu işbirliği anlayışıyla, ekip ruhunu ve takım çalışmasını daha fazla öne çıkararak ortak akıl paydasında başaracağımıza yürekten inanıyorum. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu Meclis toplantımızda, sizlerin biraz sonra gündem maddemize yönelik dile getireceği kıymetli görüşlerinizin; çalışmalarımıza değerli ve anlamlı katkı yapacağını burada özellikle belirtmek istiyorum.

Bu düşüncelerime ilaveten; sadece bu ilk toplantımızda değil, İstanbul Sanayi Odası çatısı altında yapılacak bütün toplantı ve faaliyetlerde, çok sesliliğin ve farklı yapıcı görüşlerin bundan önce olduğu gibi başladığımız yeni dönemde de bizlere düşünce zenginliği kazandıracağına dair inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetimi olarak; tamamen geçmişe gömülmek, olumsuzluklara takılı kalmak yerine, artık geleceğe bakmak kararlığındayız. Önümüzdeki gerçek, çok açık ve çok net: Geleceğin dünyasında varoluşumuz, bu çağın ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır. Bunu yaparken, yarının ihtiyaçlarını, bugünün telaşı içinde, dünün yöntemleriyle çözemeyeceğimizi de dikkatlerden kaçırmamalıyız. Özetle; hep birlikte İstanbul Sanayi Odası’nın, üretim hayatımızın ve sanayicimizin gücüne güç katmak, odamızı önümüzdeki dönemde yeni başarılarla daha ileriye taşımak hedefine odaklanmalıyız. Gideceğimiz yeri biliyoruz. Bunu yeni döneme ilişkin Çalışma Programı’mızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduk. Çalışma Programımız, önümüzdeki dört yıllık süre zarfında hiç kuşku duymuyorum sizlerin de görüş ve önerileriyle daha da gelişecektir. Bu bağlamda değişmeyecek tek önceliğimiz: Ülkemiz için, geleceğimiz için daha nitelikli üretmek olacaktır” diye konuştu.