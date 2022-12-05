Ekovitrin Aralık sayısında 'Kış Lastiği' konusunu mercek altına aldı!

Konuyla ilgili olarak Lasiad Genel Sekreteri Erdal Kurt, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ve AKO grup Pazarlama Müdürü Esra Boran'ın görüş ve önerilerine Ekovitrin Dergisi'nin aralık sayısında yer verildi.