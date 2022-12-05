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Ekovitrin Aralık sayısında 'Kış Lastiği' konusunu mercek altına aldı!
Kış lastiği yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlar. Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır. Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar. Sonuç olarak hayati önem taşıyan kış lastiği uygulaması Ekovitrin dergisi aralık sayısında geniş yer buldu.
Ekovitrin Dergisi Aralık 2022 05.12.2022, 13:33
Konuyla ilgili olarak Lasiad Genel Sekreteri Erdal Kurt, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ve AKO grup Pazarlama Müdürü Esra Boran'ın görüş ve önerilerine Ekovitrin Dergisi'nin aralık sayısında yer verildi.