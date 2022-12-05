DAIKIN, ‘SILK ROAD SAMARKAND’ PROJESİNİN İKLİMLENDİRME ÇÖZÜM ORTAĞI OLDU

Çevreci, üstün teknolojili ve tasarruf sağlayıcı ürünlerinin yanı sıra yaygın servis ağı ve ürettiği çözümlerle de rakiplerinden sıyrılan Daikin, bugüne kadar birçok büyük projenin iklimlendirme çözüm ortağı oldu. Uluslararası arenadaki önemli projelerde başarıyla yer alan Daikin, bu kez de Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde inşa edilen ve çok işlevli bir turizm kompleksi olan ‘Silk Road Samarkand’ projesinin iklimlendirme çözüm ortağı oldu. Daikin markasının seçilmesinde, markanın güvenilirliği, cihazların kalitesi, geniş ürün gamı, satış öncesi ve sonrası hizmet kalitesi, farklı bölgelerdeki fabrikaları sayesinde ürün teslim sürelerinde ve lojistik maliyetlerde avantaj sağlıyor oluşu en önemli kriterler oldu. HVAC çözümleri tümüyle Daikin tarafından gerçekleştirilen komplekste Daikin’in geliştirdiği ve sektör kullanımına sunduğu R32 gaza sahip ve aynı zamanda free cooling özellikli 22 adet chiller, 170 adet klima santrali, 1200 adet Fancoil, 150 adet VRV kullanılarak toplamda 15 MW soğutma sağlandı.

DAIKIN TEKNOLOJİLERİYLE BAŞTAN SONA HVAC ÇÖZÜMLERİ

Silk Road Samarkand projesinde 150 adet VRV ile çözüm ortağı olan Daikin, yüksek sezonsal verimlilik için ‘Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı Teknolojisi’ (VRT) ve dairesel atışlı kaset ve opsiyonel kendi kendini temizleyen filtreye sahip gizli tavan üniteleri ile verimlilik konusunda öne çıkan bir marka. Daikin VRV teknolojileri düşük ses seviyeli iç ve dış ünite ve soğutma modunda yüksek üfleme sıcaklıkları ile üst düzey bir konfor sağladığı için çözümlerde tercih nedeni oluyor. Otel, ofis, hastane, AVM ve konut gibi alanlarda konforlu bir ortam oluşturulmak için yaygın olarak kullanılan fancoil cihazlarıyla dikkat çeken Daikin, Silk Road Samarkand Projesi’ne de bin 200 adet Daikin marka fancoil ile çözüm sundu. 500 m³/h’ dan 120.000 m³/h’a kadar değişik kapasitelerde klima santralini ürün gamında bulunduran Daikin’in baştan sona çözüm ortağı olduğu projede 170 adet klima santrali kullanıldı. Tam otomasyon sistemi ile üretilen klima santralleri, tesislerdeki iç mekan hava kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli özelliklerle donatıldı. Fark yaratan ürünleriyle sektörün çıtasını yukarı taşıyan, standartları belirleyen Daikin’in R32’li chiller ürün grubu da projede kullanıldı. Piyasanın scroll kompresörlü ilk soğutma grubu olan R-32’li Chiller ürünüyle yeni standartlar yakalayan Daikin, yenilikçi teknolojisiyle dikkat çekiyor. R-32’li Chiller, rakiplerine göre daha geniş kapasite aralığı sunan, standart, düşük ve azaltılmış olmak üzere 3 farklı ses opsiyonuna sahip olan bir ürün. Cihazın bu özelliği, onu projelerin farklı gereksinimleri için ‘uyarlanabilir’ hale getiriyor. Ürünün hem soğutma hem de heat pump versiyonlarına gümüş ve altın seri olarak 2 farklı verimlilik alternatifi sunması cihazın öne çıkan noktalarından birini oluşturuyor. Kompakt tasarım ile mekanik alanda daha az yer kaplayan R-32’li Chiller, düşük GWP’li akışkanı sayesinde çevreye daha az zarar vererek benzerlerinden ayrışıyor.