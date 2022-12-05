BARAJLAR ALARM VERİYOR!

İ stanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı açıklandı. Öte yandan, Alibey Barajı’na araçlarıyla gelen vatandaşlar suların azalmasıyla kuraklık oluşan alanda piknik yaptı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen kış yüzde 90’lara ulaşan kentteki 10 barajın doluluk oranı yüzde 42,99’a geriledi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul’a su sağlayan barajların seviyesi Büyükçekmece’de yüzde 49.3, Elmalı’da yüzde 47.14, Ömerli’de 45,76, Sazlıdere’de yüzde 45.62, Terkos’ta yüzde 45,41, Darlık ‘ta yüzde 45.25, Istrancalar’da yüzde 33.52, Kazandere’de yüzde 32,5, Alibeyde 28.41 ve Pabuçdere’de yüzde 12,87 olarak kaydedildi. Mevcut su miktarını barajlara göre son dönemdeki dağılımı ise şöyle: “Ömerli’de yüzde 28,8, Terkos ve Büyükçekmece’de yüzde 19,7, Darlık’ta yüzde 13. Sazlıdere’de yüzde 10,8, Alibey de yüzde 2.6, Pabuçdere’de yüzde 2. Kazandere’de yüzde 1.5, ElmalI’da 1,2 ve Istrancalar’da 0,6.” Bu yıl ekim ayına kadar barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 683,9 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler. 868 milyon 68 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre gerileyerek 373,45 milyon metreküp seviyesine düştü. İstanbul’da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 3,09 milyon metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay’dan şu ana kadar alınan su miktarı da yaklaşık 259 milyon metreküp olarak hesaplandı. “SU KITLIĞINA DOĞRU GİDİYORUZ” İstanbul Aydın Üniversitesi meteoroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, “Bu durum büyük çoğunlukla küresel iklimsel değişikliğinden kaynaklanıyor. Pasifik Okyanus üzerinde cereyan eden sistemler tüm dünya iklimini etkiliyor. ‘La Nina’ etkisi bu yıl da bahar aylarına kadar devam edecek. Bu etkiyle birlikte yine kuraklık ve soğuk hava söz konusu olacak. Etki zayıfladıktan sonra yağışlar biraz artabilir. Su kıtlığı, su stresi çeken bir ülkeyiz. Su kıtlığına doğru gidiyoruz. Bunun için gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Ovalarımıza, tarım alanlarımıza yetecek kadar su kanalları yapılmalıdır. Suların bu şekilde taşınması ve su biriktirilmesi gerekiyor. Devletimiz bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde tarım yılı yağ