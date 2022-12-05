AYTEKİN ÇİLİNGİROĞLU: “28 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Çilingiroğlu Otomatik Kapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Çilingiroğlu, yıllık ürün kapasitelerinin kayar kapılar için yaklaşık 2 bin adet, döner kapılar için ise 150 adet olduğunu, üretimlerinin ortalama yüzde 65’ini ihracata ayırdıklarını söyledi. İhracatta sektörün lider firmalarından birisi olduklarını belirten Aytekin Çilingiroğlu, “28 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Bizim için ihracat demek ürün kalitesi demek. Ürettiği ürünün kalitesine güvenmeyen firma yurt dışına ürününü gönderemez. Bu yüzden aynı sektörde olduğumuz bir çok kardeş firmamız var ki yurt dışına ürün gönderecekleri zaman, bizden tedarik ediyorlar ve bu durum göğsümüzü kabartıyor. İhracat oranımızı, katıldığımız uluslar arası fuarlara ve ürettiğimiz ürünlerin kalitesine bağlıyoruz. Fuarlar sayesinde müşterilere ulaşıyoruz ve ulaştığımız müşteriler sayesinde de o ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırarak hem kendi hem de ülkemizin reklamını yapıyoruz” dedi.

‘Dünyaya açılan kapınız’ sloganıyla hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Aytekin Çilingiroğlu, “Firmamızın kuruluş öyküsü, arkadaşlarımızla birlikte Almanya’da uluslar arası bir fuarda başlıyor. Fuarda standları gezerken bir otomatik kapı standını görüp incelemeye başladım. Stand, İtalyan bir firmaya ait. İncelerken çok basit bir şekilde çözülecek bir ayar civatasını firmanın mühendisleri karmaşık bir şekilde planlamış. Benim kapıyı incelediğimi gören stand yetkilisi benimle konuşmaya başladı. Ben kendi fikrimi söylediğimde bu fikir beyefendiye de çok mantıklı geldi. Hemen standdaki mühendisi ve İtalyan firmanın sahibini çağırdı, oturup konuştuk ve fikri çok beğendiler. Daha fazla uzatmadan anlatayım, bunun üzerine bana firmanın Türkiye’de distribütörlük teklifi geldi ve bedelsiz belli bir adette mekanizma gönderdiler. Serüven bu şekilde başladı kısaca, iyi ki de başladı” diye konuştu.

Her yıl İstanbul’daki kapı, pencere fuarına ek olarak minimum 3 yurt dışı fuara katılmaya çalıştıklarını ifade eden Aytekin Çilingiroğlu, “İşlerin yoğunluğuna göre bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz, ancak iş yoğunluğu ile birlikte fuar telaşı bizi çok yoruyor. O yüzden genelde 3 adet yurt dışı ve 1 adet İstanbul fuarı ile seneyi tamamlıyoruz” şeklinde konuştu. Aytekin Çilingiroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle yeni yılın tüm dünyaya barış ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Covid ve ardından Rusya ile Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri alt üst etti. Tüm dünya enflasyon ile tanıştı. Önümüzdeki günlerde iki kanatlı otomatik döner kapı üretimini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kapı şu anda maalesef Türkiye’de üretilemiyor. Satan firmalar yurt dışından getirip, satışını yapıyor. Tamamen kendi bünyemizde yani ‘Türk Malı’ olarak üretip ürün gamımıza eklemeyi hedefliyoruz.”