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Ekovitrin Dergi Arşivi: Tüm sayılar için tıklayınız

Ekovitrin dergisinin yayınlanmış sayılarında yer alan haberler için dergi kapaklarına tıklamanız yeterli.

Ekovitrin Dergi Arşivi 14.09.2020, 11:27 14.09.2020, 15:24
2013
Ekovitrin Dergi Arşivi: Tüm sayılar için tıklayınız

EKOVİTRİN 2020:

 

Ocak 2020

Şubat 2020

Mart 2020

Nisan 2020

Mayıs 2020

Haziran 2020

Temmuz 2020

Ağustos 2020

                                             

Eylül 2020

EKOVİTRİN 2019:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

EKOVİTRİN 2018 DERGİ HABERLERİ:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

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Namaz Vakti 14 Eylül 2020
İmsak 05:10
Güneş 06:37
Öğle 13:05
İkindi 16:36
Akşam 19:23
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Erzurumspor 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Kayserispor 1 3
10. Hatayspor 0 0
11. Başakşehir 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Çaykur Rizespor 1 0
15. Kasımpaşa 1 0
16. Gaziantep FK 1 0
17. Trabzonspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Altınordu 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Adanaspor 1 3
5. Ankara Keçiörengücü 1 3
6. Ankaraspor 1 3
7. Altay 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Akhisar Bld.Spor 0 0
10. Balıkesirspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Tuzlaspor 0 0
13. Bandırmaspor 1 0
14. Boluspor 1 0
15. Eskişehirspor 1 0
16. İstanbulspor 1 0
17. Bursaspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Everton 1 3
7. Aston Villa 0 0
8. Brighton 0 0
9. Burnley 0 0
10. Chelsea 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Wolverhampton 0 0
15. Leeds United 1 0
16. Southampton 1 0
17. Tottenham 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0