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AKKUYU NGS’NİN 3’ÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİNİN İNŞAATI İÇİN START VERİLDİ

Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları’nın video konferans aracığıyla katıldığı törenle, Akkuyu NGS'nin 3’üncü ünitesinde tam ölçekli inşaatın başlanması için start verildi.

Ekovitrin Dergi Arşivi 11.03.2021, 09:17
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AKKUYU NGS’NİN 3’ÜNCÜ GÜÇ ÜNİTESİNİN İNŞAATI İÇİN START VERİLDİ

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS sahasında, üçüncü güç ünitesinin inşaatının başlamasına ilişkin tören düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene, video konferans aracığıyla katılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva Akkuyu NGS sahasında hazır bulundu. 

Törende iki ülkenin liderleri inşaat çalışmalarına başlama izni verdi ve böylelikle üçüncü güç ünitesinin temeline "ilk betonun" dökülmesi için start verilmiş oldu. 

Törende konuşan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Akkuyu NGS inşaatının başlamasından sadece üç yıl sonra, üçüncü güç ünitesinin tam ölçekli inşaat çalışmalarına başlıyoruz. Projenin uygulanmasında benzeri görülmemiş bir hız kazanıldı. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve yerel yöneticilere projeye vermiş oldukları kapsamlı destekleri için içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Ancak ülke yöneticilerinin, Türk sanayi şirketlerinin ve halkın destekleriyle birlikte, ülkenin enerji güvenliğinin temellerinden biri olacak olan nükleer santrali hızlı ve verimli bir şekilde inşa edebileceğiz” şeklinde konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada, “Akkuyu NGS, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının % 10'unu karşılayacak. Nükleer santral, çevre dostu ve kesintisiz bir elektrik kaynağı olduğu için ekolojimizin korunmasına da önemli bir katkıda bulunacaktır. Proje, endüstrinin, ekonominin, istihdamın geliştirilmesi için bir itici güçtür ve aynı zamanda birçok ilgili endüstrinin gelişimine de katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı. 

Üçüncü güç ünitesinin İnşaat Lisansı, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından 13 Kasım 2020 yılında verilmişti. Beton, temelin betonlama çalışmaları kapsamında, ileride güç ünitesinin yer alacağı donatı ile güçlendirilmiş tabanın üzerine dökülüyor. Temel, “ano” denilen 16 bölgeye ayrılıyor. Her bir anoya yönelik olarak yapılacak beton döküm işlemi, 24 saat sürüyor. Bu işlem, malzemeleri yağıştan koruyan teknolojik bir örtü kullanılarak gerçekleştiriliyor. Beton yüksekliği 2,6 metre iken, her bir anonun hacmi de bin 100 metre küpe denk geliyor. Temel beton işleri kapsamında toplam dökülecek beton karışımı ise, 17 bin metre küplük bir hacme sahip.  

Temel betonlama işlerinden önce, hazırlık çalışmaları da yapıldı. Söz konusu çalışmalar kapsamında su tahliye, kazı işleri, beton yastığı ve su izolasyonu yapımı, temel donatı işleri ve gömülü parçaların montajı gerçekleştirildi. 

Beton döküm süreci, beton santrali laboratuvarı uzmanlarının yanı sıra, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ile, inşaatın ana yüklenicisi TITAN 2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ortak girişimi temsilcileri ve bağımsız bir yapı denetim kuruluşu olan Fransız mühendislik şirketi Assystem EOS tarafından da sıkı bir şekilde denetleniyor. 

İnşaat ve montaj çalışmaları an itibariyle Akkuyu NGS güç ünitelerinin dördünde de eşzamanlı olarak yürütülüyor. Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinin temelinin beton işleri, Mart 2019’da tamamlanmıştı. Birinci güç ünitesinin reaktör bölümünde kor tutucu, reaktör kuru koruyucu, konsol kiriş, destek ve baskı kirişinin montajı tamamlanırken, iç korunak iç konstrüksiyonları duvarlarının betonu, çevre ve iç duvarların yapımı, üçüncü aşama iç kaplama ön montajı ve montaj hazırlık çalışmaları ise devam ediyor. Birinci güç ünitesi için planlanan ana çalışmalardan biri de reaktör kabının montajı olacak. 

8 Nisan 2020 tarihinde başlayan Akkuyu NGS ikinci ünitesinin beton döküm süreci, 2020 yılının Haziran ayının başında tamamlandı. Sonrasında ise, ikinci güç ünitesi reaktör binası dairesel duvarlarının yapım çalışmalarına başlandı. Dairesel koridor beton işlerinin ardından, kor tutucunun montajı da tamamlanarak birinci aşama iç kaplama montajı yapıldı. Güç ünitesinin inşaatı kapsamında bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan en önemli çalışmalardan biri de, konsol kirişinin montajı olacak. 

Akkuyu NGS dördüncü güç ünitesinin inşaat lisansının alınması için 12 Mayıs 2020 tarihinde NDK’ya yapılan başvuru kapsamındaki dokümanlar, şu anda düzenleyici kuruluş tarafından inceleniyor. Güç ünitesi tesislerinin inşa edileceği sahada, şu sıralarda temel kazı işlerine hazırlık yapılıyor. 

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