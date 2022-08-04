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Morgan Stanley Araştırdı! ‘E-Ticaret, 6 Trilyon Dolara Koşuyor’

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi krizi, e-ticaret sektörünü de oldukça büyüttü. E-ticarette yaşanan dijitalleşme atağı özellikle perakende sektörünü önemli ölçüde dönüştürürken, e-ticaret rüzgarı da aldı başını gidiyor. Morgan Stanley’in verilerine göre, günümüzde 3,3 trilyon dolar değerinde olan e-ticaret pazarının, 2026’da 5,4 trilyon dolar sınırına dayanacağı ve perakende satışların yüzde 27’sini oluşturacağı öngörülüyor.

Ekovitrin Ağustos 2022 04.08.2022, 11:31
Morgan Stanley Araştırdı! ‘E-Ticaret, 6 Trilyon Dolara Koşuyor’

Dijitalleşme perakendeyi dönüştürürken, e-ticaretin rüzgarını da artırıyor. Morgan Stanley’nin yayımladığı veriler, günümüzde 3,3 trilyon dolar değerinde olan e-ticaret pazarının, 2026’da 5,4 trilyon dolar sınırına dayanacağına ve perakende satışlarının yüzde 27’sini oluşturacağına işaret ediyor. Büyüyen pazarda tüketicileri geniş bir satıcı yelpazesi karşılarken, alıcıların markalardan beklentileri de aynı oranda artıyor. Çevrimiçi satın almanın tüm olanaklarını avantaja çevirmek isteyen tüketicilerin yüzde 94’ü şirketlerden gelişmiş teknoloji altyapısına sahip müşteri desteği talep ederken, beklentilerinin altında hizmet alan tüketicilerin birçoğu alışverişini tamamlamadan siteden ayrılıyor. 

#ekovitrinağustos2022
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