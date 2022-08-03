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Kilim Mobilya, Milano Ve Sharjah’da Fuarlara Katıldı
Türkiye’nin öncü mobilya markalarından Kilim, İtalya’nın Milano şehrinde mobilya ve tasarım dünyasının önde gelen uluslararası ticaret fuarlarından olan Salone del Mobile ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah şehrinde gerçekleştirilen mobilya buluşmasına ev sahipliği yapan Hive Furniture Show fuarlarına katıldı.
Ekovitrin Ağustos 2022 03.08.2022, 13:22
Son tüketici ve profesyoneller için geniş ürün gamıyla her iki fuarda yerini alan marka, ziyaretçilerine son trendlere göre tasarladığı koltuk takımı, yatak odası takımı ve yemek odası takımlarını deneyimleme fırsatı da sundu.