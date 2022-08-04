Doç. Dr. Mustafa Aydın: ‘Son 10 Yılda Uluslararası Öğrenci Sayısı 8 Kat Arttı’

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile Devlet ve Vakıf Üniversiteleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı’nda, Türkiye’nin hedefinin, bundan en yüksek payı olmak olduğu dile getirildi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZE GÜVENMELİYİZ'

HİB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, eğitimin milli seferberlik konusu olduğuna dikkat çekerek, cari açığın kapatılmasına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim ihracının öneminin daha da iyi anlaşılacağına işaret etti. 30 milyar dolar civarındaki Türkiye hizmet ihracını 58 milyar doların üzerine çıkardıklarına değinerek, “Son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı 8 kat arttı. Öğrenilmiş çaresizlik ve güvensizlik en büyük sorun. Eğer, hedef ve çalışmalarımız ilgili kurumlar tarafından anlaşılır, desteklenir ve güvenilirse 3 yıl içinde HİB olarak 110 milyar dolara çıkarma kararı aldık” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERE 7 YENİ TEŞVİK

Çalıştay’da konuşan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Daire Başkanı Fatih Aydın ise 20 Nisan 2022’de Devlet teşvikleri yönetmeliğinin güncellendiğini, yeni 7 yeni teşvik eklendiğini belirtti.