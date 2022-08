‘Dijital Oyun’ , Otomotivi Geride Bıraktı

Dijital oyun sektörünün henüz yeni bir sektör olmasına rağmen özellikle 2000’li yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeyle büyük bir ivme kazandığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Selin Süar Oral, “Oyun kavramı aslında insanlık tarihinin her zaman içindeydi, fakat 1970’lerden itibaren, ama özellikle 1990’lardan sonra oyun endüstrisi, piyasaya sürülen farklı oyunlarla birlikte hızlı bir tüketimi de beraberinde getirdi. Dijital oyunları bu kadar çekici kılan on-line dediğimiz çevrimiçi veya off-line, yani çevrimdışı olabilmesiyle birlikte, tekli, çoklu veya yapay zekaya karşı oynanabilir olması. Teknolojinin yalnızca gelişmesi değil, aynı zamanda ucuzlaması sayesinde ulaşılabilirliği ve tabii internetin hayatımızın içinde olması dijital oyun sektörünün günden güne hızla büyümesini sağlıyor” dedi.

“PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ PANDEMİ İLE BİRLİKTE REKOR BÜYÜDÜ”

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar konsollarının yaygınlaşmasının dijital oyunlara erişimi kolaylaştırdığım kaydeden Oral, “Bugüne dek hep dev bütçeleri olan sinema endüstrisinden konuşuyorduk, ancak günümüzde dijital oyun endüstrisi sadece sinemaya değil, otomotiv, enerji gibi sektörlere kafa tutuyor. Belki biraz teknik bir konu olacak, ancak örneğin günümüzde sınıflandırma açısından AAA olarak bilinen oyunlar maliyet olarak bu bahsettiğim konuya dahil. Ve tabii teknoloji sayesinde oyunlar git gide daha komplike bir hale gelmiş durumda. Mesela yedinci nesil konsollar geliştirildi; PS3, Xbox gibi. Üstelik neredeyse iki yıldır hayatımızı büyük ölçüde etkileyen Kovıd 19 salgını, birçok sektöre olumsuz yansısa da dijital oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2020 Dijital Oyunlar Raporu’na göre salgınının etkisi ile pazar payı yüzde 9,3 artışla büyük bir sıçrama yaşadı. Araştırmalar 2026 yılına kadar dijital oyun pazarının 295 milyar doları aşacağını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SEKTÖRDE ORTADOĞU HAKİMİYETİNİ ELİNDE TUTUYOR”

Türkiye’nin dijital oyun pazarında Ortadoğu hakimiyetini elinde tuttuğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, “İlk bakışta veliler açısından ‘basit bir oyun’ olarak görülse de öğrenciler durumun farkında ve tercihlerini bu yönde kullanmak istiyorlar. Dijital bir oyun tasarlamak yaratıcılığı, sanatı, kurguyu ve bilişimi harmanlamak anlamına geliyor. Bu bölümden mezun olan öğrenci yazılımcı, senarist, grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni ve içerik planlamacısı olarak çalışabiliyor. Son kullanıcıya bir dijital oyunun kolay ulaşabilmesi ve oyun üretebilen teknolojilerinde üretici olarak son kullanıcıya ulaşması ile dev oyun firmalarına alternatif olarak freelancer ve butik oyun üreticilerinin pazarda yer sahibi olmasının önünü açmış durumda. Bu bağlamda dijital oyun üretimi tıpkı bireysel tasarım veya bireysel yazılım işleri gibi kişisel bir hal alabildiğinden dijital oyun sektörüne ve bu sektörün bir aktörü olmak isteyenlere her geçen gün daha cazip fırsatlar ve olanaklar veriyor” diye konuştu. Dijital Oyun Tasanmı Bölümünün “geleceğin meslekleri” olarak anılan bölümlerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oral, “Bölümümüz, geleceğin meslekleri olarak anılan bölümlerden biri. Dijital çağda bilim, teknik ve sanatı birleştiren Dijital Oyun Tasanmı özellikle içinde bulunduğumuz bu teknoloji çağında hemen hemen her meslek grubunda kullanılmaya başlanan oyun ve oyunlaştırma ile ilgili olduğundan bölüm mezunları hemen her sektörde istihdam edilmek için aranan niteliklere sahip oluyor. Hatta açıkça belirtmeliyim ki öğrenciler daha mezun olmadan aranan kişiler hale geliyorlar” şeklinde konuştu.