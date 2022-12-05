Bilal KOÇAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Yani ekonomi sözkonusu dönemde büyüdü. Bu kuşkusuz sevindirici bir gelişme. Ekonominin büyümesi, insanların da zenginleşeceği anlamına geliyor. TÜİK’in verilerine göre, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

İŞ DÜNYASINDAN ‘BÜYÜME’ DEĞERLENDİRMELERİ

İş dünyasından büyüme rakamlarına olumlu tepkiler geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için GSYH içinde sanayi büyümesinin payının artırılması gerektiğini bildirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, küresel risklerin ve resesyonun konuşulduğu bir ortamda dahi yüzde 3,9’luk büyüme gösteren Türkiye’nin bir kez daha dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını belirterek, “Dolayısıyla yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme verisi, Türkiye açısından resesyon ihtimalinin de bir hayli zayıf olduğunu destekler nitelikte” değerlendirmesini yaptı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, “Yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor” yorumunu yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, “Millî ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, “Kimya sektörümüz üçüncü çeyrekte 2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, “Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı, resesyon tehlikesinin sürdüğü bu dönemde Türkiye’nin büyüme performansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesi” dedi. Ekovitrin olarak, büyüme haberini ve iş dünyasından gelen değerlendirmeleri kapak konusu yaptık.

DÜNYANIN 5. HARİKASI; YUSUFELİ BARAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin’in Yusufeli İlçesi’nde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı’nın Türkiye Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın su tutma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajının yanı sıra bu eser bağlantı yolları ile tünelleri ile yeni yerleşim yerlerinin açılış töreni vesilesiyle ile sizlerle birlikteyiz. Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize ve Yusufelili kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Haberin ayrıntılarını iç sayfalarda bulabilirsiniz.

KALYONCU: İNSANLARA SEÇENEK ÜRETMEK GEREK

Düzce’de yaşanan deprem ve gündemde konuşulan olası İstanbul depremi gözleri yine kentsel dönüşüme çevirdi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, binaların kentsel dönüşüm sürecine girmesi için insanlara seçenek üretmek gerektiğini ve bu sürecin de kentsel dönüşümü hızlandıracağını belirtti. Ekovitrin, Mehmet Kalyoncu’nun açıklamalarına Aralık sayısında yer verdi.

SAVUNMA SANAYİİMİZ DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULDU

Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan savunma sanayiinin yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam eden savunma sanayiinin 20 yıl önce yıllık ihracatı sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Türk savunma sanayii, gerçekleştirilen yerli ve milli projelerle dışa bağımlılıktan kurtulmayı başardı. Savunma sanayiimizin bu başarısına dergimizin bu sayısında yer verdik. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle.